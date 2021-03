Oberösterreichs meistgelesene Zeitung* Tips ist jetzt ein „great place to work“

Mit der Great Place to Work® Zertifizierung zählt Tips zu den Arbeitgebern, die eine ganz besondere, auf Vertrauen basierende Arbeitsplatzkultur haben. Um diese Auszeichnung zu erhalten, wurde eine umfassende Mitarbeiterbefragung durchgeführt sowie ein eingehendes Audit durchgeführt. Die sehr hohe Umfrage-Teilnahmequote von 84 Prozent bestätigt die große Identifikation der „Tipsler“ mit dem Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die Ergebnisse der Umfrage“, sagt Moritz Walcherberger, Geschäftsführer bei Tips, „mehr als acht von zehn Mitarbeitenden treffen die Aussage, bei Tips einen sehr guten Arbeitsplatz zu haben. Wir haben zum ersten Mal mitgemacht und die erhaltenen Antworten bestätigen, dass wir mit unserer Unternehmenskultur richtig liegen.“

Ihrer Stelle bei Tips geben die Mitarbeitenden in vielen Bereichen hervorragende Noten. Im Vergleich zu anderen Arbeitgebern sind sie sehr stolz auf ihre Tätigkeit und neun von zehn Befragten sind zufrieden mit dem Beitrag, den sie für die Gesellschaft leisten. Neben dem „Sinn-Erleben“ werden die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung, die flachen Hierarchien, die Vertrautheit im Team und die Identifikation mit dem Unternehmen als besonders positiv bewertet. Auch der Punkt Arbeitsplatzsicherheit wird von den Mitarbeitenden sehr gut bewertet, was in Zeiten der Corona-Herausforderungen keine Selbstverständlichkeit ist: Der Aussage „Kündigungen nur als letzten Ausweg“ stimmen 88 Prozent der Befragten zu.

Tips als Arbeitgeber der Zukunft

„Es macht mich stolz, dass unser Miteinander auf Vertrauen basiert“, so Josef Gruber, Geschäftsführer Tips, „und für unsere Weiterentwicklung liefert uns die Zertifizierung wertvolle Impulse, um ein noch attraktiverer Arbeitgeber zu werden.“

Wenn es darum geht, die besten Köpfe für ein Unternehmen zu gewinnen, ist es wichtig zu zeigen, wie es jenen geht, die bereits in dem Unternehmen arbeiten. Die Mitarbeitenden bei Tips fühlen sich sehr fair behandelt, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, dem Geschlecht oder der sexueller Orientierung. 86 Prozent der Befragten fühlen sich als vollwertiges Mitglied, ungeachtet der Position, die sie besetzen. Auf die Frage „Wofür steht Tips?“, fallen von vielen Mitarbeitenden Antworten wie regional, Teamgeist, Vertrauen und sozial. „Ich kann ich selbst sein“ bestätigen 88 Prozent der Befragten, und 86 Prozent merken, dass die Führungskräfte den Mitarbeitenden vertrauen, ohne ständig zu kontrollieren.

Was einen guten Arbeitsplatz ausmacht

Ein Great Place to Work® ist ein Arbeitsplatz, an dem die Mitarbeitenden denen vertrauen, für die sie arbeiten, stolz sind auf das, was sie tun und Freude an der Zusammenarbeit im Team haben. Vertrauen entsteht, wenn Glaubwürdigkeit, Respekt und Anerkennung am Arbeitsplatz gelebt werden. In einer Kultur des Vertrauens entstehen Teamgeist und Stolz.

Das Zertifizierungsprogramm Great Place to Work® Certified des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts macht die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sichtbar. Nur 42 Prozent der Bewerber bestehen den Zertifizierungsprozess. Great Place to Work® arbeitet seit 30 Jahren mit führenden Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammen, um vertrauensbasierte, leistungsfähige Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und sichtbar zu machen.

