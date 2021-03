Strategie Roulette – Digitale Zufalltreffen Networking

Strategie Austria launcht „Strategie Roulette“ für spannende Gespräche und Networking

Networking in Zeiten von Social Distancing und Home Office: Mit dem „Strategie Roulette“ bietet der Branchenverein Strategie Austria ab sofort die Möglichkeit zum virtuellen Austausch mit anderen Strategie-Interessierten. Die Auswahl der Gesprächspartner:innen erfolgt dabei nach dem Zufallsprinzip über das Vernetzungstool Workdate.

All jenen, die sich auch in Corona-Zeiten mit neuen Bekanntschaften austauschen möchten, sich auf spannende Gespräche rund um das Thema Strategie einlassen und auf Networking nicht verzichten wollen, bietet Strategie Austria mit dem „Strategie Roulette“ eine Plattform. Die Anmeldung zum Roulette ist dabei ganz einfach: Interessierte können sich online registrieren und ihren Terminwunsch eingeben. Der Zufallsgenerator von Workdate lost dann eine:n Diskussionspartner:in zu und ermöglicht den Austausch via Microsoft Teams.

„Wer vermisst sie nicht, die Zufallskontakte auf After-Work-Veranstaltungen, die Gedankenblitze während spontaner Diskussionen, das Networking mit interessanten Bekanntschaften. Wir wollen nach einem Jahr ohne Events nicht mehr darauf verzichten, Strategie-Themen anzureißen und neu zu denken.“, erklärt Lena Enzinger, Projektleiterin bei Strategie Austria.

Co-Projektleiter Thomas Limbüchler ergänzt: „Genau deswegen haben wir Strategie Roulette konzipiert. Wir freuen uns über jedes bereichernde Gespräch, das sich 2021 dadurch ergibt.“





Inspirierende Themenvorschläge für spannende Diskussionen

Gesprächsstoff gibt es nach einem Jahr ohne den Besuch von Branchenevents oder Networking-Veranstaltungen reichlich. Um die Diskussionen immer wieder mit neuen, relevanten Themen anzureichern, liefert Strategie Austria auf der Website laufend Denkanstöße. Erste inspirierende Themenvorschläge sind bereits online:





(Future) Skills – der Ungewissheit in Zukunft entgegenwirken

Welche Skills braucht man als Stratege:in – aber auch in der Kreation, Kundenberatung oder Geschäftsführung von Morgen? Wie sieht das Job-Profil von Strateg:innen in zehn Jahren aus? Wo und wie können Strateg:innen die Zukunft mitgestalten? Daten als Basis für künftige Strategie und Kreation?

Reaktionen und Ergebnisse mithilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen vorherzusagen ist der heilige Gral. Wie können wir aus Daten lernen, was in Zukunft gefragt sein wird? Wie schnell können und müssen sich Strategien an dieses Wissen anpassen?

Über Strategie Austria

Strategie Austria ist eine Initiative von österreichischen Führungskräften, die sich als Treiber für die Bedeutung von Strategie in Österreich engagiert. Strategie Austria will den Wert von Strategie sichtbar machen, die Qualität steigern und Klarheit im Bereich Strategie schaffen. Strategie Austria vereint als Plattform Strategieverantwortliche und Strategieinteressierte aus unterschiedlichen Disziplinen und verbindet Gleichgesinnte aus Unternehmen, Agenturen und Institutionen. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten – wie Symposien, Workshops, Seminaren und Vorträgen – macht Strategie Austria Know-how von internationalen und nationalen Experten zugänglich und unterstützt mit themenspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Strategie Austria wurde im April 2011 gegründet. Präsidentin ist Jana David-Wiedemann, Vizepräsident ist Daniel Ratzenböck und Geschäftsführer Leopold Ziereis.