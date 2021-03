Taboola führt eine neue Brand Awareness- Lösung für Werbetreibende und Agenturen ein

Das neue Angebot vereint innovative Anzeigenformate für wirkungsvolle Platzierungen, vollständige Kontrolle über die Anzeigenumgebung und exklusive Leserschaftsdaten.

Taboola, ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungen im Open Web, der es Menschen ermöglicht, neue und interessante Dinge zu entdecken, die sie mögen könnten, launcht Taboola High Impact. Die neue Lösung richtet sich an Vermarkter von Brands und Agenturen, die Brand Awareness-Ziele erreichen möchten.

Laut Branchendaten setzen Marken im heutigen fragmentierten Werbeökosystem und im Kampf um Aufmerksamkeit vorrangig auf Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit, wobei 70% zudem Nachrichten-Websites als wichtigsten Kanal zur Erreichung von Awareness angeben.

Nachdem Taboola ein erfolgreiches Geschäftsmodell für Performance-Vermarkter entwickelt hat, ist das neue High Impact-Angebot von Taboola speziell auf die Unterstützung von Brand Awareness-Kampagnen ausgerichtet. Durch das neue Angebot können Werbetreibende über 500 Millionen täglich aktive Nutzer über Top-Publisher auf der ganzen Welt effektiv erreichen.

Es umfasst:

Innovative Werbeformate in hoch-wirksamen Platzierungen: Anzeigen werden nur auf Homepages, in der Mitte von Artikeln und an erster Stelle im Taboola Feed geschaltet. Zu den Formaten gehören Videoanzeigen und Social-Media-ähnliche Carousel- und Story-Anzeigenformate. Umgebung und Kontrolle: Die Anzeigen werden nur von unbedenklichem und hochwertigem redaktionellem Inhalt und keinen anderen Anzeigen umgeben sein. Dies wird durch Partnerschaften mit IAS, Moat by Oracle Data Cloud und anderen Anbietern unterstützt, um Transparenz und Sicherheit zu bieten. Exklusive Leserschaftsdaten in Echtzeit, die bisher nur den Redaktionen von Publishern zur Verfügung standen: Zum ersten Mal erhalten Agenturen und Markenunternehmen Zugang zu exklusiven Leserschaftsdaten, wenn sie Taboola High Impact nutzen. Die Leserschaftsdaten basieren auf 500 Millionen täglich aktiven Nutzern, und Agenturen und Werbetreibende können hiermit ihre Content-Strategie bestimmen. Sie erfahren mehr über das Interesse der Verbraucher und sie können sich auf eine Zukunft ohne Cookies vorbereiten, in der der Kontext noch mehr zählt.



Für Publisher bietet Taboola High Impact ebenfalls viele neue Vorteile, darunter auch neue Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung. Dazu gehört der Zugang zu einer neuen Reihe von Premium-Werbekunden, die auf Markenbekanntheit ausgerichtet sind. Dies ermöglicht es Publishern, ihre Einnahmequellen durch Kampagnen zur Markenbekanntheit als auch mit Performance-Werbung zu diversifizieren. Darüber hinaus nutzt Taboola High Impact innovative und fesselnde Formate, die Publishern neue Möglichkeiten bieten, Leser zu binden und das Nutzererlebnis zu verbessern.

„Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, ein unglaublich erfolgreiches Performance- Geschäft aufzubauen. In den letzten zwei Jahren haben wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Marken- und Agenturpartnern gelernt, dass es notwendig ist, ein ganz neues Paket für die Markenbekanntheit zu entwickeln, das sicher, sichtbar und wirkungsvoll ist und auf Daten beruht”, sagt Adam Singolda, Gründer und CEO von Taboola. „Die Menschen verbringen 25% ihrer Zeit im Open Web, ähnlich viel wie in sozialen Netzwerken oder bei Search – die Chance, das Open Web neu zu erfinden und das Wachstum für Agenturen, Marken und den Journalismus voranzutreiben, ist riesig.”

In Deutschland überzeugte die neue Lösung bereits das Unternehmen Immoscout24:

ImmoScout24 nutzte das Angebot von Taboola, um die jüngste Video-Kampagne in einem Premium-Umfeld zu platzieren. Die Herausforderung bestand darin, Familien auf der Suche nach einem neuen Zuhause per Video-Ads zu erreichen. ImmoScout24 bewertete den Erfolg anhand der Completion-Rate und der Kosten pro abgeschlossenem View (CPCV). Immoscout24 konnte mit Taboola High Impact 345.000 Completed-Video-Views erzielen.

„Taboolas High Impact Videoplatzierungen boten uns Zugang zu aufmerksamkeitsstarken Platzierungen auf Premium-Webseiten und hatten einen maßgeblichen Anteil am Erfolg unserer jüngsten Brand Awareness-Kampagne.“ Alexandra Zinnow, Lead PPC Marketing, ImmoScout24.

Weitere Informationen über Taboola High Impact und welche Lösungen für Sie verfügbar sind,

finden Sie auf der Taboola-Website.

Über Taboola

Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen

gefallen könnten. Taboolas Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, in

digitalen Geräten und mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und das Nutzerengagement

zu steigern.