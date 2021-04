Webinarserie „Do it yourself – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung Teil 3“

In Webinar #3 erklärt SEO-Experte und Webinarleiter Michael Kohlfürst, warum Interessenten, potentielle Kunden oder Bewerber, die sich eigentlich ja schon entschieden haben, im letzten Moment aufgeben. Oftmals ist der letzte Schritt zur Conversion einfach zu beschwerlich oder es sind noch zu viele Fragen offen geblieben.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.