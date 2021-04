Klarna-App wird zum Shopping Browser

Klarna, einer der weltweit führenden Zahlungs- und Shopping-Services, gibt den Relaunch seiner App bekannt und wird damit zum Shopping-Browser. Mit der neuen App lassen sich nicht mehr nur Zahlungen einfach verwalten, sondern künftig auch Einkäufe direkt aus der App heraus tätigen. Damit wandelt sich das Unternehmen nun endgültig vom reinen Zahlungsanbieter hin zu einer umfassenden Shopping Plattform.

Thomas Vagner, Geschäftsführer DACH bei Klarna: “Mit ihrem Relaunch wird die Klarna-App zu dem Ort, an dem Shopping beginnt und auch endet. Für uns als Unternehmen bedeutet das den Start in ein neues Zeitalter, da wir von nun an die komplette Wertschöpfungskette des Einkaufens abdecken – von Inspiration bis hin zur Transaktion. Österreichische Klarna Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, aus der App heraus einzukaufen und, basierend auf Ihrer Einkaufshistorie, personalisierte Angebote und Rabatte zu erhalten.“

Und so funktioniert die neue Klarna App

Nach dem Einloggen in der Klarna App können Nutzer*innen in der Kategorie “Shopping” mittels einer iFrame Integration bei allen Klarna Händlern einkaufen, ohne dabei die App verlassen zu müssen. Zudem erhalten Nutzer*innen der App personalisierte Angebote sowie diverse Rabatte auf Basis ihrer Präferenzen und ihres Einkaufsverhaltens.

Im neuen Bereich “Wunschlisten” können NutzerInnen ihre Lieblingsprodukte einfach abspeichern und die Listen dann mit ihren Freunden oder via Social Media teilen. Darüber hinaus können Nutzer speziellen Wunschlisten ihrer Lieblingsmarken folgen und neue Angebote und Rabatte erhalten. Ein besonderes Feature ist Price-Drop Benachrichtigung, bei der Nutzer per Push-Notification benachrichtigt werden, wenn einzelne Produkte auf der Wunschliste günstiger werden oder Teil eines besonderen Angebots sind.

Im Bereich “Ausgaben” behalten die Klarna Nutzer wie gewohnt den Überblick über ihre monatlichen Ausgaben, unterteilt in Kategorien wie etwa Kleidung & Accessoires, Lebensmittel oder Einrichtungen.

Unter “Mein Klarna” können Klarna Kund*innen wie gewohnt Zahlungen flexibel konfigurieren und Lieferungen einfach in der App nachverfolgen. Auch kann hier der Kundenservice via Chat kontaktiert werden.

Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungs- und Shopping-Services und eine lizenzierte Bank, die das Einkaufserlebnis für Käufer und Händler grundlegend verändert. Das Unternehmen, das 2005 in Schweden gegründet wurde, ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern schnell, einfach und sicher offene Zahlungen sofort, später oder in Raten zu begleichen. Klarna arbeitet mit über 250.000 Händlern wie H&M, Spotify, MediaMarkt, Expedia, Nike oder Deutsche Bahn zusammen und beschäftigt aktuell über 3.500 Mitarbeiter in 17 Ländern. Im Jahr 2014 übernahm Klarna die Sofort GmbH; im Jahr 2017 erfolgte dann die Akquisition der Billpay GmbH. Klarna steht auf Platz fünf der CNBC-Disruptor 50-Liste für 2020 und ist mit einer Bewertung von 31 Milliarden US-Dollar eines der am höchsten bewerteten nicht börsennotierten FinTechs in in der Welt. Zu den Investoren des Unternehmens gehören u.a. Silver Lake, Sequoia Capital, Bestseller Group, Atomico, VISA, Ant Group und Permira. Weitere Informationen finden Sie unter www.klarna.de