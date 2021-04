Neue Live-Podcast-Serie: Das „DialogQuartett“

Am 27. April starten die Dialog Marketing Verbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem „DialogQuartett“.

Die Corona-Pandemie hat das Mediennutzungsverhalten geändert und Podcasts als Trend-Medium weiter gestärkt. Dieser Entwicklung begegnen die drei Verbände mit ihrer monatlichen Podcast-Serie. Der neue Live-Podcast bespielt in einer Stunde alles Aktuelle und Wissenswerte rund um das Thema Dialog. Das Quartett setzt sich aus je einem Repräsentanten der drei Verbände und einem wechselnden Gast zusammen und findet jeden letzten Dienstag im Monat statt.

Das „DialogQuartett“ diskutiert und philosophiert authentisch und live jeden letzten Dienstag des Monats um 17 Uhr rund um das Thema Dialog. Im Anschluss kann der Podcast kostenlos über die gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, abonniert werden. Im Zentrum der Sendung steht jeweils ein Gast und seine Dialog-Hypothese, die vom „DialogQuartett“ in spannend-philosophischer Kaffeehaus-Atmosphäre erörtert wird. „Es soll nicht nur Input rund um das Thema Dialog geliefert werden, sondern die Gäste auch mit ihren Werten, Glaubenssätzen und ihrer Persönlichkeit vorgestellt werden,“ freut sich DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta auf ihr DMVÖ Podcast-Debüt.

Zur Premiere der Podcast-Serie wird Karin Seywald-Czihak, Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung und Marketerin des Jahres, gemeinsam mit den drei Präsident*innen der Dialog Marketing Verbände Alexandra Vetrovsky-Brychta, Martin Nitsche und Roger Muffler über das Thema Klimaschutz und Kundendialog diskutieren. Dabei stellen sie sich der Frage, welche Auswirkungen der Klimaschutz auf den Kundendialog und auf das (Dialog) Marketing generell hat. Alle, die den Live-Termin versäumen, können die einzelnen „DialogQuartett“-Folgen auch im Nachhinein anhören.

Live erstmalig am 27. April zu hören unter: www.dmvoe.at oder über die App „Podlive“. Nachhören und abonnieren über: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music oder Google Podcasts.

Über den DMVÖ

Der DMVÖ fördert jede Art von personalisierter Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsumenten individueller und nützlicher macht – und die Unternehmen erlaubt, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Seine Mitglieder teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Dazu bietet der DMVÖ unterschiedlichste Formen von agiler Projektarbeit, Informations- und Veranstaltungsreihen. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsumenten in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at