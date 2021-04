Slogans mag man eben

Slogan Check – Österreichs beliebteste und einprägsamste Slogans

Ein treffender Slogan ist für Marken Gold wert, trägt er doch das Markenimage nach außen und bleibt zudem im Gedächtnis. Welche Slogans den Österreicher*innen nicht mehr aus dem Kopf gehen und sie besonders begeistern, untersucht nun seit über einem Jahr das mobile Tool „Slogan Check“ des Online Research Instituts Marketagent. 558 Marken-Claims können hier intuitiv „á la Tinder“ beurteilt werden. Damit generierte das Tool über den Erhebungszeitraum vom 31.03.2020 bis zum 31.03.2021 hinweg 439.000 Bewertungen. Welche Slogans es dabei in puncto Beliebtheit und Einprägsamkeit in die Herzen und Köpfe der heimischen Bevölkerung schafften, zeigen die Ergebnisse. So viel sei verraten: Die Nase vorne haben vor allem Claims aus der Lebensmittel- und Getränke-Branche, darunter einige wohlbekannte Slogan-Klassiker.

Ein guter Slogan erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern hat Aussagekraft und bringt auch das gewisse Etwas mit – gerne mit Witz und einem „Augenzwinkern“. So kann er tatsächlich zum Erinnerungsanker in den Köpfen der Konsument*innen werden und darüber hinaus positive Emotionen und Kaufargumente vermitteln.1 Welchen Slogans dies aus Sicht der Österreicher*innen besonders gut gelingt, zeigen die Ergebnisse des Slogan Check im Detail.

Die Lieblingsslogans der Österreicher*innen

„Die Top 10 unter den beliebtesten Slogans der Österreicher*innen sind ein Mix aus heimischen Traditionsmarken, zum Großteil aus der Lebensmittel- und Getränke-Branche, sowie einigen Überraschungssiegern“, gibt Marketagent-Geschäftsführer einen ersten Überblick über die Ergebnisse. Mit klarem Vorsprung auf den ersten Platz schaffte es eine absolute Lieblingsmarke der heimischen Bevölkerung: Mit dem kultigen Claim „Manner mag man eben“ landete der österreichische Süßwarenhersteller einen Volltreffer. An zweiter Stelle folgt das Österreichische Rote Kreuz mit der schönen Botschaft „Aus Liebe zum Menschen“. Und auch Sodastream gelingt es, die Vorzüge des eigenen Produktes mit dem Claim zu unterstreichen. „Gut für mich, gut für die Umwelt!“ gilt als drittbeliebtester Slogan. „Das Ranking der beliebtesten Slogans verdeutlicht, dass insbesondere das Hervorrufen positiver Assoziationen maßgeblich zum Erfolg eines Slogans beiträgt. So setzen die Top 10 durch ihr Wording auf die Vermittlung von Emotionen, Werten und Wohlbefinden“, beschreibt Lisa Patek, Marketingleiterin von Marketagent. So sind im weiteren Ranking die Slogans „Liebe das Leben“ (Pago), „Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt“ (Ölz – Der Meisterbäcker), „Iss was Gscheit’s!“ (iglo) sowie „Belebt die Sinne“ (Römerquelle) vertreten. Nicht fehlen darf aus Sicht der Österreicher*innen zudem der Klassiker „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham“. Hoher Beliebtheit erfreuen sich auch zwei weitere Slogans, die in Hinblick auf die Branche jedoch ein wenig aus der Reihe tanzen. Die Marken-Claims „Ideen mit Zukunft“ der Baustoffmarke Baumit sowie „Für ein Zuhause zum Wohlfühlen“ der Reinigungsmittel-Marke Frosch treffen offenbar mit ihrer Botschaft den Nagel auf den Kopf.

Nicht zum Vergessen: Die einprägsamsten Slogans Österreichs

Essenziell für den Erfolg eines Slogans ist außerdem dessen Einprägsamkeit. Gerade in der aktuellen schnelllebigen Zeit, in der Konsument*innen über diverse Medien und Kanäle mit Produktangeboten konfrontiert werden, kann ein kreativer und ausgeklügelter Slogan die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Marke lenken. Einige Claims schaffen es, den Österreicher*innen sogar besonders stark in Erinnerung zu bleiben. Der Überflieger ist dabei der Klassiker „Red Bull verleiht Flüüügel“. Auch „Gut. Besser. Gösser“ bringt das Markenimage von Gösser auf den Punkt und schafft es damit auf Rang 2 der einprägsamsten Slogans. Den dritten Platz hat wohl fast jeder im Ohr – inklusive musikalischer Untermalung: Die Marke Haribo landete mit dem Slogan „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!“ einen Volltreffer. Knapp dahinter folgt auch schon Österreichs beliebtester Slogan „Manner mag man eben“. Ins Gedächtnis eingebrannt haben sich noch einige weitere Slogans aus der Getränke- und Lebensmittelbranche, wie „Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt“ und „In Darbo Naturrein kommt nur Natur rein“. Dass diese gerne auch in Mundart daherkommen dürfen, zeigen „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham“ oder die Empfehlung von iglo „Iss was Gscheit’s!“. Daneben schaffen es der minimalistische Claim „Brille. Fielmann“ sowie dm mit „Hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein“ ebenfalls auf die Bestenliste.

Slogan Check – So funktioniert‘s

Beim Slogan Check handelt es sich um ein Bewertungstool über die Marketagent Smartphone App. Den Respondent*innen werden Slogans vorgelegt, die durch das Verschieben nach rechts oder links positiv oder negativ bewertet werden. Auf diese Art und Weise wird spontan und spielerisch die Gefälligkeit erhoben. Darüber hinaus werden die Slogans anhand der Eigenschaften Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und Einprägsamkeit auf einer Skala von 0 bis 100 beurteilt. Im Test befinden sich 558 Slogans aus den unterschiedlichsten Branchen. Seit März 2020 wurden bereits über 400.000 Bewertungen abgegeben.

