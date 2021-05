1 Million Bäume für Österreich bis 2030

Betriebe schenken Arbeitszeit, um heimische Wälder zu retten. 12.000 Bäume konnten auf diese Weise bereits gesetzt werden. Die Begeisterung ist groß, die Erfolgsaussichten mehr als real.

Unser Wald. Lebensraum mit der höchsten Artenvielfalt, grüne Lunge, natürliche Klimaanlage, Wasserspeicher und Erholungsraum. Knapp die Hälfte der Fläche Österreichs und rund 40 Prozent der Fläche Niederösterreichs sind mit Wald bedeckt.

Waldeigentümer tragen bereits seit Generationen erfolgreich die nachhaltige Verantwortung für einen gesunden Wald und den Erhalt der vielen Waldfunktionen.

Doch die Wälder leiden unter den Folgen des Klimawandels und den damit einhergehenden steigenden Temperaturen. Dadurch begünstigt vernichten Waldbrände und Baumschädlinge zunehmend große Flächen. Österreichweit mussten in den vergangenen Jahren rund 20.000 Hektar Waldflächen abgeholzt werden, davon 13.000 Hektar im Waldviertel.

Die Folge: Die für das Überleben der Menschen und zahlreicher Tier- und Pflanzenarten notwendige Klimaschutzleistung der Wälder nimmt dramatisch ab.

Heute zu Gast in der MedienManager Redaktion: Die Gründer und Betreiber des Vereins waldsetzen.jetzt. Wie sie österreichische Unternehmer und deren Mitarbeiter erfolgreich dafür begeistern, sich an einem aussichtsreichen Aufforstungsprozess zu beteiligen, erzählen sie in diesem Gespräch.