A1 setzt auf MEGABOARD

A1 setzt im Zuge der Bewerbung ihrer aktuellen Image-Kampagne auf eine außergewöhnliche Sonderinszenierung der MEGABOARD.

Am neuen und reichweitenstarken Gerüstwerbestandort am Wiener Praterstern, wird ein werblicher Eyecatcher für A1 in Szene gesetzt. Über drei beleuchtete großflächige Sujets hinweg, kommt eine Formatsprengung zum Einsatz, die A1 als First Mover an diesem Standort Tag und Nacht maximale Aufmerksamkeit garantiert.

„Wir freuen uns“, so MEGABOARD Head of Sales, Heinz von Büren, „A1 für diese aufsehenerregende Sonderumsetzung gewonnen zu haben. Der Praterstern ist unser neuester Standort und A1 der erste Kunde der diesen belegt. A1 hat alle 3 zur Verfügung stehenden Werbeflächen – zu 293, 205 und 98 Quadratmeter – auch exklusiv gebucht. Die formatsprengende Sonderumsetzung, die sich über 130 Quadratmeter erstreckt und alle 3, bei Nacht hell beleuchtenden Sujets, miteinander verbindet, ist ein weiterer Garant für maximale Aufmerksamkeit beim Rezipienten. Der neue Standort ist voraussichtlich bis Ende November verfüg- und buchbar. Sonderinszenierungen wie die am Standort Praterstern lassen sich auch auf vielen weiteren MEGABOARD Standorten umsetzen.“

Hohe Kontaktzahlen trotz des Lockdowns erwartet sich auch Mag. Marco Harfmann, Director Marketing Communications von A1, mit dieser Werbefläche: „Die Stelle ist hochfrequentiert und unübersehbar, wenn man vom Praterstern in die Lassallestraße einbiegt. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, wenn man sich für eine solche Werbefläche entscheidet.“ Auch die Nähe zum A1 Headquarter hat die Entscheidung begünstigt. Aber ein besonderer Anreiz war für Harfmann die Möglichkeit der formatsprengenden Umsetzung: „Die dreigeteilte Fläche, die wir durch die A1 5Giganetz-Welle verbinden konnten, hat sich perfekt für eine kreative Sonderinszenierung unserer JetztDu Kampagne angeboten.“

Der neue Top Standort der MEGABOARD am Praterstern

Die drei Werbeflächen befinden sich an der Ecke Praterstern / Lassallestraße1 in einer Top-Lage und mit optimaler Sichtbarkeit für Auto- und Radfahrer, Fußgänger und Öffi-Nutzer. Der Praterstern ist einer der meistbefahrenen Verkehrsknotenpunkte in Wien. Im Herzen des Kreisverkehrs befindet sich der Nordbahnhof mit wichtigen Zugverbindungen, sowie mehreren S-Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien. In unmittelbarer Umgebung befinden sich außerdem der Wurstelprater mit dem Riesenrad und die Prater Hauptallee. Nahegelegene City-Hotspots sind das Messegelände und der Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Durchfahrt zur Reichsbrücke, UNO City und Donauinsel und stark frequentierte Radwege verlaufen beim Werbestandort vorbei.

Kampagnen-Facts:

Standort Praterstern/Fläche ABC zu 293, 205 und 98 Quadratmetern + Wellen konturgeschnitten+ ca. 130 m² extra Konturschnitt für formatsprengende Sonderumsetzung

Kampagnen-Laufzeit: 06.04.2021 – 16.05.2021

Standortverfügbarkeit: bis voraussichtlich Ende November 2021