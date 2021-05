Corona-Konkurse im ersten Quartal: Die Zombie-Unternehmen lauern

Von Januar bis März 2021 kam es in Österreich zu 325 Insolvenzverfahren von protokollierten Unternehmen. Dies entspricht einer Abnahme um 41 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Dieser Rückgang bedeutet jedoch nicht, dass es der Wirtschaft gut geht. Er ist eine Folge der Milliardenbeträge, welche der Staat in die Wirtschaft pumpte. Doch viele Konkurse wurden dadurch nur in die Zukunft verschoben, aber keinesfalls aufgehoben. Dies betrifft insbesondere die «Zombie»-Unternehmen, die bei einem normalen Geschäftsverlauf eigentlich bereits hätten aufgeben müssen, nun aber durch Zuschüsse und Sonderregelungen weiterhin künstlich am Leben erhalten werden. In absoluten Zahlen gab es gemäss der Analyse von Dun & Bradstreet die meisten Insolvenzen in Wien (145 Fälle), gefolgt von Niederösterreich (53 Fälle), der Steiermark (37 Fälle) und Oberösterreich (33 Fälle).



Klicken Sie hier für die ganze Studie:



Über Dun & Bradstreet

Bisnode ist ein Teil von Dun & Bradstreet. Die Integration ist im Gange und bis auf Weiteres ist der Unternehmensname Bisnode D&B Austria GmbH. Dun & Bradstreet ist ein weltweit führender Anbieter von

Unternehmensdaten und Analyselösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre Entscheidungsfindungsprozesse zu optimieren und ihre Umsätze zu steigern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet bildet die Basis für diesen Erfolg und liefert wertvolle Erkenntnisse. Auf Grundlage dieser Informationen sind Kunden in der Lage, ihre Umsätze gezielt zu steigern, Kosten sowie Risiken zu senken und ihr Geschäft zu transformieren. Bereits seit 1841 hilft Dun & Bradstreet Unternehmen aller Größen dabei, ihre Risiken zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken. dnb.com

ots 2021-05-10