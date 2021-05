Die neuen Life Radio OÖ Studios sind On Air

Mit den neuen Studios ist Life Radio mehr denn je eine regional verankerte Homebase für die Menschen in Oberösterreich und ganz nah dran an den Menschen – ob übers Radio, Online im Web und auf der App, Zuhause, bei der Arbeit, im Auto oder in der Freizeit.

Offene Türen sobald wie möglich

Am 29. April haben LH Thomas Stelzer und Bgm. Klaus Luger live in der Life Radio Morgenshow „Perfekt geweckt“ bei Zöttl und Sperr gelbe Buzzer gedrückt und die Studios auch offiziell On Air geschickt.

Alle VIP – Gäste, die bisher im Rahmen einer Führung die Studios erleben durften, zeigen sich mehr als begeistert. Unter ihnen, neben Landeshauptmann und Linzer Bürgermeister, auch LR Markus Achleitner, LR Birgit Gerstorfer, LR Günther Steinkellner, Sparkassen- Vorstandsvorsitzende Stefanie Christina Huber, Rudolf Andreas Cuturi oder der Kreis der Life Radio Gesellschafter.

Sobald es wieder geht, öffnet Life Radio die Türen natürlich gerne für alle, die sich den modernsten Audiocampus des Landes ansehen möchten.