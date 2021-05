Jeder Baum zählt – 1.000.000 sollen es bis 2030 werden

Es gilt 1.000.000 Bäume bis 2030 in Österreich aufzuforsten. Was es mit unserem Wald und der Notwendigkeit hier aktiv zu werden auf sich hat, erfahren Sie in unserer Videothek unter dem Titel: 1 Million Bäume für Österreich bis 2030. Hier lernen Sie die Macher des Vereins waldsetzen.jetzt kennen und erfahren alles über die Vision: Betriebe schenken Arbeitszeit.

In einem weiteren Beitrag zeigen wir ihnen wie der Verein waldsetzen.jetzt das unfassbare Ziel: 1.000.000 Bäume bis 2030 erreichen möchte. 12.000 Bäume konnten ja bereits erfolgreich gesetzt werden.

Was durch die Aktionstage der Dessertmanufaktur Göttinger und der Druckerei Janetschek hier erfolgreich umgesetzt und durch die Teams der Unternehmen erlebt werden durfte, zeigen wir in diesem 4-minütigen Beitrag. Lassen sie sich inspirieren.