Multinationale Studie: TV ist das Öl für den Wirtschaftsmotor

Erste von drei Studien der Global TV Group untersucht Werbe- und Absatzwirksamkeit in unterschiedlichen Märkten.

Das erste „Global TV Deck“ des Jahres ist erschienen und analysiert die Absatzwirkung des Mediums. Das neue Kompendium fasst Studien wie „The Halo Effect“, „Not All Reach Is Equal“ von Screenforce und Erhebungen von Accenture und Thinkbox zusammen. Im Detail wird die Absatzwirkung von TV-Werbung in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten beleuchtet; Länder mit knapp 655 Millionen Einwohnern.

„TV-Werbung liefert, was die Wirtschaft jetzt zur nationalen Wiedereröffnung dringend braucht. Sie schafft unmittelbar Kaufanreize und hebt die Effizienz von Digitalkampagnen. Gleichzeitig schafft sie die Markenbindung, die Umsätze im Aufschwung schneller steigen lässt“, erklärt Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich). Er ergänzt: „Durch transparente Messbarkeit und hohe Reichweiten ist sie ein sicheres Investment, das sich direkt auf den Absatz auswirkt.“

Laut „Global TV Deck“ erzielt TV eine dreimal höhere Absatzwirkung als Out-of-Home, Radio und Paid Search. Weit abgeschlagen sind Print und soziale Medien. TV-Werbung generiert 65 Prozent aller mediengetriebenen Verkäufe und steigert die Wirkung von Digitalkampagnen. Deren Return-on-Invest steigt bei gleichzeitiger TV-Präsenz um 19 Prozent. E-Commerce profitiert stark von der positiven Wirkung der Fernsehwerbung auf Onlinezugriffe.

Am Beispiel Kanadas zeigt die Studie den hohen Return-on-Invest von TV-Werbung. Er liegt bei 14,34 Dollar pro investiertem Dollar, während sich der Durchschnitt aller Mediengattungen auf 11,79 Dollar beläuft. Unterdurchschnittliche Werte liefern Paid Search (11,45 Dollar) und bezahlte Anzeigen in sozialen Medien (9,99 Dollar). In der langfristigen Betrachtung über vier Jahre hinweg steigt der TV-ROI auf 23,40 Dollar und verweist andere Mediengattungen und Werbeformen auf die hinteren Plätze.

Eine spanische Untersuchung zeigt, dass die Reichweite der entscheidende Faktor für die Absatzwirkung von Kampagnen ist. Mit seinen hohen Reichweiten trägt TV schon bei geringen Investitionen bestimmend zur Erreichung der Absatzziele bei.

Sean Cunningham, Präsident der Global TV Group, fasst zusammen: „Von schneller Aktivierung bis zum Aufbau von Loyalität bedient TV sowohl kurz- als auch langfristige Marken- und Verkaufsziele.“

Die Studie „TV Drives Business Outcomes“ aus der dreiteiligen Studienserie „The Global TV Deck“ kann auf screenforce.at gratis bezogen werden.

Screenforce ist die multinationale Gattungsinitiative der deutschen, österreichischen und schweizerischen TV-Vermarkter für Fernsehen, Video und Bewegtbild. Die breite Allianz aus zwölf Partnern repräsentiert über 95 Prozent des TV-Werbemarkts in der DACH-Region. Österreich ist durch die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vertreten. Sie repräsentiert ihre Mitglieder: ATV, Goldbach Austria, IP Österreich, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4 und Servus TV. Mit wegweisenden Insights, aktuellen wissenschaftlichen Studien und inspirierenden Veranstaltungen bietet Screenforce Werbetreibenden und Agenturen brandaktuelle Informationen, um die beste Werbewirkung mit TV, Video und Bewegtbild zu erzielen. Weitere Informationen auf screenforce.at