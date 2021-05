Project Admosfy zur kundenindividuellen CO2-Kompensation von Mediakampagnen

Werbekunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz können die CO2-Emissionen ihrer kanalübergreifenden Kampagnen jetzt unkompliziert und individuell in GoldStandard-zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgleichen.

[m]STUDIO, die Content & Creative Unit der GroupM, und myclimate, ein führender Anbieter für Klimaschutzberatung und CO2-Kompensation, bieten mit Admosfy ab sofort eine Lösung für 100 Prozent klimaneutrale Werbung an. Von analog bis digital, ob TV, Kino, Out-of-Home (OOH), Print oder Radio: In Österreich, Deutschland und Schweiz haben Werbekunden der GroupM ebenso wie weitere interessierte Werbetreibende mit Admosfy die Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck ihrer Mediakampagnen für alle Medienkanäle und Formate ebenso einfach wie individuell zu kompensieren. Hierfür werden die CO2-Emissionen des finalen Mediaplans auf Basis der wissenschaftlichen Berechnungsexpertise von myclimate genau bestimmt und gemeinsam mit dem Werbekunden in einen entsprechenden Äquivalenzwert übersetzt – diese Berechnung funktioniert Vermarkter unabhängig bzw. übergreifend. Für die Kompensation der unvermeidbaren Treibhausgasemissionen können die Unternehmen aus einer Vielzahl an GoldStandard-zertifizierten Klimaschutzprojekten auswählen und auf diese Weise gezielt Projekte unterstützen, die am besten zu ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen passen. Genauso können Werbekunden mit dem errechneten Äquivalenzwert auch über bereits vorhandene Projekte aus eigenen Aktivitäten kompensieren. In der konkreten Kampagnenumsetzung erhalten sie anschließend die Möglichkeit, ein Admosfy-Label als Zeichen ihrer klimaneutralen Werbung zu nutzen. Alle Informationen zur CO2-Kompensation und des jeweiligen Klimaschutzprojektes werden zudem auf www.admosfy.at angezeigt. Als erster Supporter dieser Initiative in Österreich realisiert die Wiener Städtische Versicherung AG, über [m]STUDIO und Wavemaker die klimaneutrale Kampagne mit Admosfy.

Wie von WPP im April angekündigt, engagiert sich GroupM für Nachhaltigkeit in der Werbung als Teil der globalen Responsible Investment-Aktivität und für das Erreichen von Net-Zero-Emissionen bis 2030. Admosfy zahlt auf die Bemühungen von GroupM ein, den Kunden eine einheitliche Sicht auf ihre Emissionen über alle Kanäle und Plattformen hinweg zu bieten. Dies geschieht durch die Entwicklung von branchenweiten Standards für die konsistente und genaue Messung und Kompensation von CO2, das durch die Platzierung von Werbung in den Medien entsteht.

Die Vision: Eine klimaneutrale Mediawelt

Die Aufgabe des Project Admosfy ist gewaltig: Allein 2020 wurden in Österreich über fünf Milliarden Euro in Werbekampagnen investiert, wobei ein Emissionsvolumen von mehreren hunderttausend Tonnen CO2 entsteht. Die Emissionen fallen dabei in sämtlichen Bereichen der Mediawertschöpfungskette an: von Druck und Distribution im Printbereich über die Anzeige von digitalen Werbemitteln auf unterschiedlichen Endgeräten bis hin zur Ausstrahlung und dem damit verbundenen Stromverbrauch auf TV-Geräten. Und genau diese Emissionen macht Admosfy mithilfe der wissenschaftlichen Berechnungsexpertise von myclimate sichtbar, um sie gemeinsam mit den Werbekunden der GroupM in nach internationalen Standards zertifizierten Klimaschutzprojekten zu kompensieren. Das Besondere: Die Berechnung ist quer über alle in der Gruppe angebotenen Mediaformate möglich und kann somit für jeden bestehenden Mediaplan durchgeführt werden.

In Rechnung gestellt werden bei Admosfy lediglich die real entstandenen Aufwände. Die Kompensationsbeiträge werden zu 100 Prozent an die gemeinnützige Non-Profit-Klimaschutzorganisation myclimate weitergeleitet und fließen in die ausgewählten Projekte.

„Es gibt immer mehr Bereiche in unserem Leben, in denen wir im Sinne der Umwelt etwas tun können. Mit dem Projekt Admosfy können wir als große Agenturgruppe gemeinsam mit unseren Kunden die Werbebranche nachhaltiger gestalten und somit einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und unsere Gesellschaft leisten – ganz nach dem Motto „Make advertising work better for people“ entsprechend“, so Andreas Vretscha, CEO GroupM Österreich

„Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein wichtiges Marketing-Instrument. Mit dem Project Admosfy können wir unseren Kunden die Möglichkeit geben klimaneutral zu werben und somit dem großen Ideal der Gegenwart Nachhaltigkeit einen Schritt näherkommen. Als Content & Creative Unit der GroupM sind wir stolz, mit dem Angebot von Admsofy einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz und einen Mehrwert für unsere Kunden zu leisten“, so Martin Distl, Managing Director bei [m]STUDIO.

„Nachhaltigkeit ist für die Wiener Städtische, als eines der führenden Versicherungsunternehmen in Österreich, von Beginn an gelebte Tradition, die fest in der Unternehmenskultur verankert ist. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Admosfy einen innovativen Weg gefunden haben unsere Werbekommunikation klimaneutral zu gestalten und damit einen entscheidenden Beitrag zum nachhaltigen Medienkonsum in Österreich leisten zu können“, kommentiert Sabine Toifl, Leitung Werbung und Sponsoring bei der Wiener Städtischen Versicherung, die Zusammenarbeit im Projekt Admosfy.“

„Die Berechnung von Treibhausgasemissionen ist der zentrale Ausgangspunkt für effektiven Klimaschutz. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Werbeformate war es für Werbetreibende bisher jedoch nicht möglich, den genauen CO2-Fußabdruck von einzelnen Mediaplänen einfach zu berechnen. Dafür hat myclimate nun gemeinsam mit [m]STUDIO eine effiziente Lösung geschaffen, die dies kundenindividuell und nach höchsten Standards gewährleistet“, erklärt Stefan Baumeister, Geschäftsführer der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland gGmbH.

Über [m]STUDIO

[m]STUDIO ist seit 2019 die Content & Creative Unit der GroupM. Der Kern unserer Arbeit ist ein ganzheitlicher Kommunikationsansatz. In enger Zusammenarbeit mit den Media-Agenturen verwandeln wir maßgeschneiderte Mediapläne in erfolgreiche Content Konzepte. Ob digitale Aktivierungen, Influencer Marketing & Social Media, Infografiken, Live Communication & Sponsoring, Audio- oder Video/Bewegtbildproduktionen – wir kreieren und produzieren für unsere Kunden relevanten sowie einzigartigen Content und machen Marken erlebbar. Um Marken und Konsumenten noch enger zusammenzuschweißen, verfolgen wir einen strategischen Planungsansatz: Dank unserer Position innerhalb der GroupM dienen uns Zahlen, Daten und Fakten aus Forschung und Media als Basis unserer Arbeit. So integrieren wir auf allen relevanten Plattformen und Märkten kreative, messbare und stets an den KPIs orientierte Kommunikationslösungen. Unsere Leistungen reichen vom umfassenden Projektmanagement über die strategische Planung und Beratung, Konzeption und Kreation bis hin zur finalen Realisierung und Steuerung von Kampagnen sowie kommunikativen Inhalten. Dabei treiben wir stets neue Technologien voran, etablieren innovative Werbemittel und bieten unseren Kunden kreative Lösungen, die multimedial einsetzbar sind. Das Herzstück unserer Agentur ist ein interdisziplinäres Team aus Strategen, Kreativen und Experten. Weitere Informationen unter http://www.groupm.com/

Über myclimate

Die myclimate gGmbH ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation und Tochtergesellschaft der Schweizer Stiftung myclimate. Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft sowie Privatpersonen will myclimate durch Beratungs- und Bildungsangebote sowie eigenen Klimaschutzprojekten die Zukunft der Welt gestalten. myclimate berät Unternehmen zu integriertem Klimaschutz mit greifbarem Mehrwert, führt CO2-Bilanzierungen von Unternehmen und Events durch, erstellt Ökobilanzierungen von Produkten und bietet die Möglichkeit der CO2-Kompensation an. Die internationalen myclimate-Klimaschutzprojekte erfüllen höchste Qualitätsstandards und tragen zu den 17 SDGs bei. Darüber hinaus führt myclimate Bildungsangebote für Lernende sowie Unternehmensworkshops durch. Mehr auf www.myclimate.at