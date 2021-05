Sich bloß nicht verstellen und bitte nichts vorspielen

Jeder will authentisch sein. Und doch haben wir alle verschiedene Rollen in unserem Leben auszufüllen: Ehemann/-frau, Eltern, Freund/-in, Kollege/-in, Mitarbeiter/-in, Führungskraft… Doch wie füllen wir unsere Rollen glaubwürdig und echt? Wie gelingt uns Authentizität, ohne uns zu verstellen? Und vor allem: Wer sind wir – nicht selten sogar zeitgleich?

Antworten darauf liefert das neueste Buch „Glaubwürdig – Von Schauspielern fürs Leben lernen“ von Stefan Häseli. Anschaulich bringt es Psychologie, Alltagskommunikation und Erfahrungen aus dem Schauspiel zusammen. Herausgekommen sind dabei erfrischend neue Denkansätze, mit denen wir Zugang zu uns und zu unseren Emotionen erlangen und unsere Rollen im Leben souverän meistern können. Der Kommunikationsexperte und ausgebildete Schauspieler illustriert, wie wir unsere Selbstwirksamkeit kritisch hinterfragen, glaubwürdig und authentisch rüberkommen und unsere Rollen und den Umgang mit Erwartungen besser gestalten können.

Glaubwürdigkeit geht über Selbstreflektion und Selbststeuerung. Wer wahrgenommen werden will, muss Haltung zeigen, Position beziehen und die Menschen auch über längere Episoden fesseln. Im Leben ist es also wie auf der Bühne. „Das ganze Leben ist eine Bühne. Die Menschen gehen auf, und gehen ab“. Das wusste schon Shakespeare. Daher zeigt dieses Buch, was wir von der Arbeit am eigenen Ich von Schauspielern lernen können. Mit dem Ziel, den anderen eben nicht etwas vorzuspielen, sondern unmittelbar, unverblümt und echt zu kommunizieren.

Stefan Häseli bringt in seinem Buch gleich mehrere Aspekte zusammen: Alle wichtigen Grundlagen der Alltagskommunikation, der Selbstwirksamkeit und der Führung mit dem Wissen aus dem Schauspiel. Der Autor hat beides gelernt und damit Geld verdient. Die sehr stringenten und klaren Bezüge von Schauspielarbeit und Geschäftsalltag zeigen auf, was tatsächlich für neue Denkansätze in der Zusammenarbeit und der Führung möglich sind. Diese Inhalte helfen aber auch erfahrenen Vorgesetzten, sich in Selbstreflektion zu üben und wohl eben eine noch bessere, einfühlsamere und klarere Führungskraft vor allem in der Interaktion mit den Mitarbeitenden und auch mit Kunden und Geschäftspartnern zu sein.

Das Buch stellt sich als eine gekonnte Mischung aus Theorie und Praxis dar. Die Inhalte werden konkret, praxisnah und effektiv dargeboten, der Leser profitiert gerade von den Beispielen und Hilfestellungen für den Alltag, den praktischen Handreichungen und anschaulichen Tipps.

„Glaubwürdig“ richtet sich an alle, die den eigene Auftrittskompetenz, Selbstwirksamkeit hinterfragen, ihre Rolle und den Umgang mit Erwartungen besser gestalten möchten. Wer effektiver auf die Herausforderungen als Führungskraft, Mitarbeiter, Fachspezialist reagieren will, den besseren Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern – mit seinen Mitmenschen überhaupt – erlernen, neue Methoden und Techniken ausprobieren und bei alledem eigene Sicherheit und Orientierung trainieren möchte, wird hier fündig.

Über Stefan Häseli:

Der Kommunikationsexperte begleitet seit Jahren zahlreiche Unternehmen bis in die höchsten Vorstände von multinationalen Konzernen. Er ist mehrfach international ausgezeichneter Redner und Trainer. Die Kommunikation in ihren unterschiedlichen Welten und die Details in der Sprache faszinieren ihn und prägten seinen beruflichen Werdegang. Er begeistert in seinen Fachartikeln und Kolumnen mit feinsinnigem Humor. In seinen Vorträgen und Seminaren vermittelt er Wissen kurzweilig und gespickt mit Beispielen aus der Praxis sowie amüsanten Anekdoten – stets mit einem liebevollen Augenzwinkern.