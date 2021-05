Tips Dialog mit dem Schwerpunkt Lehrlingsmangel

Tips und der Kooperationspartner Great Place to Work® veranstalten am 19. Mai 2021 den dritten Tips Dialog der Eventserie rund um die neue Arbeitswelt. Zentrales Thema ist diesmal der Lehrlingsmangel , was brauchen Lehrlinge wirklich und wie gewinnt man Experten geben Impulse und erläutern Best Practice Beispiele zur gezielten Ansprache von potenziellen Lehrlingen.

„Die vergangenen vierzehn Monate führten zu einem rasanten Digitalisierungsschub in zahlreichen Lebens und Geschäftsbereichen und somit auch zu einem Wandel der Arbeitswelt. Mit dem Format Tips Dialog wollen wir den Erfahrungsaustausch zu damit verbundenen Themen fördern“, betont Tips Geschäftsführer Moritz Walcherberger. Die aktuelle Pandemie Situation beschleunigt die Transformation der traditionellen Arbeitswelten. Die Ansprache von und Suche nach geeigneten Fachkräften bleibt aber auch künftig eine schwierige. Im Fokus des dritten Tips Dialogs steht der Austausch von Erfahrungen run d um das aktuelle Thema des Lehrlingsmangels sowie der gezielten Nachwuchsarbeit am umkämpften Arbeitsmarkt.

Mario Derntl, Geschäftsführer zukunft.lehre.österreich., berichtet über die Bedeutung der dualen Ausbildung und teilt Erfahrungen der größten Lehr lingsinitiative Österreichs. Darüber hinaus präsentiert Christian Trübenbach, Senior Consultant Great Place to Work®, Best Practice Beispiele zum Thema. Die beiden Experten geben Impulse und stellen Maßnahmen zur erfolgreichen Ansprache von potenziellen Lehrlingen dar. Ergänzend dazu ermöglichen Breakout Sessions in Kleingruppen den gezielten und intensiven Erfahrungsaustausch.

Tips und der Kooperationspartner Great Place to Work® laden Interessierte herzlich zum dritten virtuellen „Tips Dialog“ ein:



Lehrlingsmangel Was Lehrlinge wirklich brauchen und wie man sie gewinnt

Mittwoch 19.05.2021, 14-16 Uhr

Kostenfreie Anmeldung unter

www.tips.at/tipsdialog