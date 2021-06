Aspire Education holt Wissbegierige durch Radiowerbung auf ihre Website

Aspire Education setzt zur Generierung von Leads auf eine Mono-Kampagne mit RMS Austria und erzielt sensationelle Ergebnisse.

Starke, messbare Leads generieren und außerdem den Traffic auf der Website erhöhen? Durch Radiowerbung mit RMS Austria geht genau das – und der Erfolg ist mit der RMS Attribution, basierend auf der Technologie von leadsRx, jetzt direkt messbar. Denn bei der RMS Attribution wird der Werbeerfolg von Radiokampagnen durch die Verknüpfung von sekundengenauen Ausstrahlungszeiten der Spots mit Response-Kennzahlen (wie Websitezugriffe) dargestellt. Der Uplift (= Verhältnis von den dem Radiospot eindeutig zuordenbaren und nicht zugeordneten Sessions) im Website-Traffic macht die direkte Werberesonanz sichtbar.

Aspire Education setzte zum Werbestart der „Zukunftsmillion.jetzt“ auf eine RMS-Monokampagne und konnte damit den Traffic auf der Website deutlich erhöhen und neue starke Leads generieren. Neben der Mono-Kampagne mit RMS bewarb Aspire Education die „Zukunftsmillion.jetzt“ mit Displaywerbung und Social Media Kampagnen. Da diese Channels in der RMS Betrachtung ausgeschlossen wurden, kann der deutlich beobachtete Anstieg der Website Sessions auf die Radiowerbung mit RMS zurückgeführt werden.

„Mit dieser Kampagne ist für uns ein relevanter Synergieeffekt zwischen Imageaufbau und direkter Werberesonanz erfüllt worden. Das hat eine harmonische Kampagnenstruktur erzeugt, die ein klares Ziel hatte: Die Zukunftsmillion und damit unsere Vision der Work-Life-Learn-Balance breit nach draußen zu tragen!“, so Michael Swoboda CEO ETC und Geschäftsführer ARS.

An Kampagnentagen konnte Aspire Education einen Uplift von 18,9 % verzeichnen, was einem totalen Anteil von 15,9 % an den gesamten Web Sessions entspricht. Das heißt, fast 16 % der Website Zugriffe lassen sich in einem bestimmten 10 Minuten Fenster als direkter Response auf die geschalteten Radiospots erklären. Zusätzlich zu der gestiegenen kurzfristigen Erhöhung des Website-Traffics kommt ein genereller wöchentlicher Anstieg der Websessions um bis zu 40 % hinzu.