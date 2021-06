31 verschiedene Preisträger aus fünf Ländern durften sich am Abend über die Auszeichnung mit dem Best of Content Marketing Award 2021 freuen. In einer Online-Preisverleihung vergab das Content Marketing Forum (CMF) 57 der begehrten Holzwürfel. Neu in diesem Jahr: Auch das Publikum konnte per Online-Abstimmung seinen Favoriten wählen. Das Projekt Musik und Gesundheit von Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz lag in der Gunst der Zuschauer ganz vorne.

„Wir haben in diesem Jahr besonders viele unterschiedliche Preisträger – auch kleine Agenturen und Spezialanbieter, die wirklich herausragende Projekte auf die Beine gestellt haben,“ kommentiert Olaf Wolff, Vorstandsvorsitzender des CMF. „Der BCM hat wieder einmal die enorme Bandbreite und Kreativität unserer Branche unter Beweis gestellt.“

Bei aller Vielfalt der Preisträger durften sich doch einige Einreicher mehrfach freuen. Allen voran Territory mit acht, Serviceplan mit sechs und C3 Creative Code and Content sowie Axel Springer Solutions mit je fünf Goldwürfeln.

Zwei der Goldgewinner-Projekte wurden von der Jury so gut bewertet, dass sie zusätzlich mit einem Grand Prix ausgezeichnet wurden: “Das Magazin “Think:Act” von Roland Berger und die B2B Contentstrategie von E.ON wurden von der Jury geradezu euphorisch bewertet”, sagt Peter Matz, Vorstand und BCM Beauftragter des CMF, “das war ohne Frage Grand-Prix-würdig”.

Den Stream, die Cases der Publikumspreis-Kandidaten und alle Preisträger gibt es zum Nachlesen und Nacherleben unter live.best-of-content-marketing.com. #bcm2021

Best of Content Marketing (BCM):

Der BCM ist seit Jahren mit rund 600 Einreichungen der größte Wettbewerb für inhaltsgetriebene Kommunikation in Europa. Seit 2003 zeichnet das Content Marketing Forum Seit 2003 zeichnet das Content Marketing Forum dabei die besten Unternehmenspublikationen aus – sei es Print oder Digital, intern oder extern. Der Gewinn eines BCM Awards in Gold fließt mit dem Bewertungsfaktor II in das Kreativranking von HORIZONT ein. Über die Preisvergabe in den 80 ausgeschriebenen Kategorien entscheiden Fachjurys mit insgesamt rund 200