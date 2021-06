CHANEL präsentiert seine neue Lippenstiftlinie Rouge Coco Bloom mit einer auffallenden Out of Home-Kampagne

Der neue Lippenstift „erstrahlt“ auf Digitalen City Lights an der U-Bahn Station Karlsplatz, auf einem ULF-Branding und als Highlight der Kampagne, auf einem Wartehallenbranding im Total-Look direkt am reichweitenstarken Standort, an der Wiener Ringstraße, bei der Oper.





ROUGE COCO BLOOM ist der erste feuchtigkeitsspendende und aufpolsternde Lippenstift von CHANEL, der Glanz und Farbintensität mit langem Halt in einer neuartigen, patentierten Formel vereint. ROUGE COCO BLOOM ist in 20 leuchtenden Farben für strahlend schöne und spektakulär voll wirkende Lippen erhältlich. All dies wird via einer Out of Home-Kampagne über die Gewista eindrucksvoll in Szene gesetzt und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Im Out of Home-Mediamix setzt CHANEL in der Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Wavemaker auf Digitale City Lights, Transport Media und auf ein kreatives Kampagnen- Highlight, ein Wartehallenbranding direkt an der Ringstraße bei der Wiener Oper. Die CHANEL-Wartehalle an diesem reichweitenstarken Standort im Herzen der Wiener City ist ein ganz besonderer Eyecatcher. An den Glasflächen der Wartehalle befinden sich Folienbrandings die die neue Lippenstift-Kollektion zeigen. Auch Lily Rose Depp, das Testimonial der Kampagne ist auf den City Lights der Wartehalle zu sehen. Das Highlight der Inszenierung ist ein eigens eingebautes Digitales City Light auf dem ein ROUGE COCO BLOOM- Spot gezeigt wird.



„Die farbenfrohe und sommerliche Kampagne von Rouge Coco Bloom versprüht das Lebensgefühl, nach dem wir uns alle schon so lange sehnen. Ganz nach dem Motto „Your smile lights up“ verkörpert diese Kampagne von Chanel Eigenschaften wie Lebensfreude, Freiheit, Leichtigkeit und Vitalität. Diese Inszenierung gelingt ohne Zweifel am besten über eine mediale Out of Home Präsenz bei welcher das intensive Spiel mit den Farben gekonnt in Szene gesetzt wird und somit nicht nur die Blicke der potenziellen Käuferschicht auf sich zieht sondern auch den luxuriösen Mythos der Marke im Herzen von Wien versprüht. Ein Projekt welches ROUGE COCO BLOOM in all seinen Facetten gerecht wird“, so das Statement von CHANEL.





„Wir freuen uns“, so Gewista CSO Andrea Groh, CHANEL, als Marke im absoluten Premium Segment, für eine Out of Home-Kampagne gewonnen zu haben. Der ausgewählte Out of Home-Mediamix besteht aus handverlesenen Inszenierung, von den Digitalen City Lights über das ULF Branding bis zum Wartehallen-Branding im Total-Look an der Wiener Ringstraße. Eine perfekte Kombination, die nicht nur eine hohe Reichweite und Aufmerksamkeit garantiert, sondern die potentielle Käuferschicht auch zielgerichtet im Umfeld einer hohen POS-dichte, anspricht.



Credits:

Auftraggeber: CHANEL

Agentur: wavemaker

Out of Home Mediamix:

Wartehallenbranding im Total Look am Opernring 1, Digitale City Lights an der U-Bahnstation Karlsplatz, ULF Branding im Total Look in Wien

Gesamt-Kampagnenlaufzeit: 01.06.-30.06.2021