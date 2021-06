Die Chanchen der new-world-of-work

Die neue Realität scheint um sich zu greifen: Neue Arbeitsmodelle sind vieler Orts gefordert und stellen Mitarbeiter und Führungskräfte vor zahlreiche neue Herausforderungen.

Katharina Thiel ist Unternehmensberaterin und Expertin der new-world-of-work. Sie erklärt im Interview neue Ansätze zur Führung, Kommunikation, Erfolgsmessung, Steuerung und Weiterentwicklung für eine neue, dynamische und motivierende Arbeitswelt nach Corona. Sie ist davon überzeugt, dass alles was im Office von gestern noch selbstverständlich war, in der virtuellen, digitalen Arbeitswelt von heute bewusst neu erarbeitet werden muss.

Katharina Thiel konzipiert, steuert und begleitet Veränderung in Unternehmen auf dem Weg in die neue digitale Welt des Arbeitens. Mit fundiertem Know-How und praktischer Umsetzungserfahrung, Energie und Leidenschaft begleitet sie strategisch und operativ Schritt für Schritt bei der Lösungsumsetzung. All dies maßgeschneidert auf die Anforderungen der Organisation und deren individueller Ziele.

Aber sehen Sie selbst…