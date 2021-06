Diktieren und Spracherkennung jetzt noch einfacher

Philips Speech, die globale Nummer 1 bei professionellen Sprachtechnologie-Lösungen, erweitert seine bestehende SpeechLive-Plattform um eine Desktop-App. Das Besondere an ihr ist, daß Anwender ihre Diktate direkt in Dritt-Anwendungen, z.B. Word, Outlook, CRM, transkribieren können.





In der Vergangenheit war diese Funktionalität auf die SpeechLive-Webapplikation beschränkt, was zu mehreren Arbeitsschritten führte, die nun eliminiert sind. So mußte der Kunde einen Text erst aus einem anderen Fenster kopieren, um ihn dort einzufügen, wohin er gehörte. Das führte zu unnötigen Fehlern und entsprechendem Aufwand. Die neue SpeechLive Desktop-App ermöglicht nunmehr einen zeitsparenden, benutzerfreundlichen und bequemen Arbeitsablauf bei der Spracherkennung.



Man geht mit dem Cursor einfach an die Stelle, wohin der Text gehört und beginnt zu diktieren sprich: direkt in ein Mail hinein, ein Word-Dokument oder das CRM-System des Unternehmens. Die SpeechLive-App ist optisch eine Floating Bar, welche am Bildschirm größten technisch flexibel angepaßt werden kann. Am besten funktioniert die Desktop-App in Verbindung mit einem der design-ausgezeichneten Eingabe-Geräte von Philips Speech, zum Beispiel dem SpeechOne. Es ist ein kabelloses Diktier-Headset für höchste Ansprüche. Die Nutzung von SpeechLive ist über ein flexibles Abo-Modell möglich.



„SpeechLive bestimmt das Tempo auf dem cloud basierten Diktier- und Spracherkennungsmarkt. Unsere neuartige SpeechLive Desktop-App ist ein wichtiger Meilenstein, durch den unsere Kunden wertvolle Zeit einsparen können, die ansonsten mit administrativer Dokumentation verschwendet würde. So können sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren“, erklärt Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions, stolz.



Smartphone-App ebenfalls neu

Zusätzlich zur Release der neuen Desktop-App wird die Philips SpeechLive-Familie um ein zusätzliches Produkt für mobiles Arbeiten erweitert. Ebenfalls neu ist die SpeechLive Smartphone-App für iOS und Android, mit der Nutzer auch unterwegs produktiv sein können. Die App rundet das Softwareportfolio des Unternehmens ab, sodass SpeechLive Kunden von jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem Endgerät aus ihre Sprache in Text umwandeln können.

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) ist ein globales Technologieunternehmen aus Österreich und weltweit führender Anbieter von Sprache-zu-Text-Lösungen, oftmals auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Die von SPS entwickelten und unter der Marke Philips verkauften Produkte („Philips Speech“) zum Umwandeln von Sprache zu Text werden von knapp fünf Millionen Benutzern in der ganzen Welt eingesetzt. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält SPS regionale Niederlassungen in den USA, in Kanada, in Australien, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich und in Belgien. Darüber hinaus verfügt SPS über ein Netzwerk von über 1000 Vertriebs- und Implementierungspartnern weltweit.