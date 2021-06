Erlebe Deine Stadt

Erfolgreiche Initiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ mit 40 teilnehmenden Hotels geht aufgrund starker Nachfrage gleich in die nächste Edition. Mit acht in ganz Österreich versteckten goldenen Freecards gibt es einen Luxusaufenthalt in der Bundeshauptstadt zu gewinnen.

Weit über 7.000 Buchungen hat die „Frühling in Wien“-Edition von „Erlebe Deine Hauptstadt“ nach den Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen verzeichnet. Um noch mehr Österreichern die Möglichkeit zu geben, die Bundeshauptstadt zu entdecken und damit zeitgleich auch positive Impulse für Kultur, Gastronomie und Handel zu setzen, startet die Initiative jetzt gleich die nächste Edition: „Erlebe Wien im Sommer“.

Beachvolleyball EM 2021, Filmfestival am Rathausplatz, die Neugestaltung der Trendmeile Donaukanal und nicht zuletzt die „Once in a Lifetime“-Erlebnisse der Initiative machen den Sommer 2021 in Wien besonders reizvoll. Das sollen auch möglichst viele einheimische Wienbesucher heuer genießen können. Für den Zeitraum von 1. Juli bis 12. September 2021 stehen Kontingente in den 40 teilnehmenden Hotels, darunter Luxusherbergen wie Park Hyatt Vienna, Sacher Wien, Ritz Carlton, Imperial, Bristol, oder Palais Hansen Kempinski, zur Verfügung. Sie können ab sofort auf erlebe-deine-hauptstadt.wien gebucht werden. Bereits ab 110 Euro nächtigen in Österreich lebende Menschen für zwei Nächte in den 40 Hotels und genießen dabei meistens noch Frühstück und andere Zusatzleistungen.

„Die vielen Gäste aus ganz Österreich waren von ihren Erlebnissen und den Hotels in Wien begeistert und viele planen, bald wieder zu kommen. Dank aller teilnehmenden Partner entdecken nun endlich immer mehr Menschen aus ganz Österreich, wie schön und erlebenswert ihre Hauptstadt ist. Mit ‚Erlebe Deine Hauptstadt‘ wird der Anteil heimischer Gäste in Wien nachhaltig erhöht, und davon profitiert die ganze Stadt“, freut sich Initiator Christian P. Lerner.

Einzigartige Erlebnisse und kostenlose VIP-Gästekarte

Zusätzlich warten auch wieder besondere Erlebnisse auf die Gäste, die ausschließlich im Rahmen der engagierten Inlandstourismusinitiative gebucht werden können. Darunter eine kulinarisch einzigartige Rundfahrt mit dem „Genuss-Fiaker“ oder eine exklusive Führung durch den Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber sowie eine private Weinverkostung im verborgenen Keller des Restaurants „Zum Schwarzen Kameel“, das kürzlich von Falstaff für das beste Service in Österreich ausgezeichnet wurde.

Alle Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt“ erwartet zusätzlich zu einem prall gefüllten Willkommens-Paket die „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card. Die erste VIP-Gästekarte für österreichische Wienbesucher bietet ganzjährig ansprechende Rabatte und Sonderkonditionen in führenden Restaurants, Shops und Kulturinstitutionen und öffnet die Türen zu „Once in a Lifetime“-Erlebnissen und allen anderen exklusiven Angeboten. Über 150 Partner bieten den Gästen attraktive Konditionen für besonders abwechslungsreiche und erinnerungswürdige Tage in Wien und profitieren von den zusätzlichen Kunden.

Glück, Gold und Gewinn

Aktuell werben auch 100.000 rot-weiße Freecards vom Below-the-Line-Spezialisten Werbehelden in ganz Österreich für das exklusive Wienwochenende. Mit dem Spruch „Scheiß auf Wien. Oder heiß auf Wien?“ laden sie mit Augenzwinkern zur Buchung ein und sollen vor allem jüngere Wienbesucher ansprechen. In jedem Bundesland versteckt sich eine goldene Postkarte, mit der es das abwechslungs- und erlebnisreiche Wienwochenende von „Erlebe Deine Hauptstadt“ zu gewinnen gibt. Mit etwas Glück entdecken Reiselustige eine der acht goldenen Karten in den über 500 Freecard-Displays im ganzen Land.

Hotels für alle Vorlieben und Geldbörsen

Smart und Cosy ab 110 Euro

Club Hotel Cortina

Hotel Stadion

Wiener Charme ab 160 Euro

Boutique Hotel Beethoven

Daniel Vienna

Hilton Vienna Danube Waterfront

Hotel Schani Salon

Hotel Zeitgeist

Max Brown 7th District

Mercure Grand Hotel Biedermaier

NH Belvedere

NH Danube City

NH Wien City

Ruby Marie

Luxury Lifestyle Hotels ab 240 Euro

25hours Hotel

Andaz Vienna Am Belvedere

Boutiquehotel Harmonie

Hotel Regina

Hotel Royal

Hotel Seccession bei der Oper

Hotel Stefanie

InterContinental Vienna

Mercure Seccession

NH Wien Zentrum

Novotel Wien Hauptbahnhof

Design und First Class ab 320 Euro

Das Triest

Grand Ferdinand

Hilton Vienna Park

Hilton Vienna Plaza

Hotel Altstadt Vienna

Hotel Steigenberger Herrengasse

Marriott Vienna

Steigenberger Herrengasse

Topazz Lamée

Weltberühmte Luxushotels ab 490 Euro

Bristol Wien

Imperial Wien

Palais Hansen Kampinski

Park Hyatt Vienna

Sacher Wien

Sans Souci

SO/ Vienna

The Ritz-Carlton

Die Buchung ist ab sofort auf erlebe-deine-hauptstadt.wien möglich. Aktuelle Informationen und Highlights werden auch auf Instagram und Facebook präsentiert.

Die Tourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ wird von VERY Media umgesetzt und unter anderem von Big Bus, Bioweingut Lenikus, Casino Wien, Donauturm, Gans, Horn’s, Julius Meinl, Ottakringer, Schlumberger, Staud’s Wien, Steffl Departmentstore, Transgourmet, Vöslauer sowie Zum Schwarzen Kameel unterstützt.