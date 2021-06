SEO. Die Zukunft hat gerade erst begonnen.

Am 12. März 1989, also vor 32 Jahren wurde das Internet aus der Taufe gehoben. 1999, also 10 Jahre später, gründete Michael Kohlfürst sein Unternehmen PromoMasters. Die erste auf Suchmaschinen spezialisierte Online Marketing Agentur in Österreich.

Im heutigen Interview berichtet der Pionier oder wie er sich selbst gerne bezeichnet: der Rolling Stone des SEO, über die Entwicklungen des Internets der letzten 22 Jahre und über das Chancenpotential, das aus dem richtigen Umgang mit SEO resultiert.

Michael Kohlfürst zeigt im Gespräch auf, dass die bislang erlebbaren Entwicklungen in Wahrheit erst ein erster Schritt in eine für uns alle noch nicht fassbare Zukunft waren. Auch wird er nicht müde in Vorträgen und Seminaren die Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider von Organisationen aller Größenordnungen, über die Bedeutung des Internets aufmerksam zu machen. Er ist davon überzeugt, dass Online Marketing und allem voran SEO, schon bald ein Thema sein wird, das den Unternehmern marketingtechnische Grundsatzentscheidungen abverlangen wird, die durch Geschäftsführung und Unternehmensleitung mitgetragen und daher auch verstanden werden müssen. Ein Thema, das nur bedingt delegiert werden kann und in Zukunft grundsätzlich in der Verantwortung der Unternehmensführung bleiben muss.

Aber sehen Sie selbst…