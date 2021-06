Social Media Studie: YouTube liegt vorne

Junge Erwachsene verbringen über 3,5 Stunden auf Social-Media-Kanälen

Als eines der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute in Europa sind wir stets bemüht, relevante, wissenschaftlich fundierte Grundlagen für ökonomisches sowie gesellschaftliches Handeln zu generieren. Wir stellen dieses erarbeitete Wissen tausenden Kunden in derzeit 35 Staaten (schwerpunktmäßig in Europa) zur Verfügung. Die aktuelle Umfrage beschäftigt sich mit der Nutzung und vor allem auch der (Werbe-) Akzeptanz in sozialen Medien (online im Access-Panel, n=532 Personen, repräsentativ für die webaktive Bevölkerung Österreichs, max. Schwankungsbreite: +/- 4,4%).

Die sozialen Medien spielen in der österreichischen Bevölkerung eine sehr große Rolle im Alltag der Konsumenten*innen. Fast 100% der Bevölkerung über 15 Jahren kennt mindestens 1 soziales Medium. Rund 96% der Bevölkerung nutzt sie. Im Durchschnitt verwendet jeder Nutzer 3,3 soziale Medien, hat 2,8 soziale-Medien-Konten und „postet“ davon auf jedem zweiten Kanal (auf durchschnittlich 1,4 Konten).

YouTube steht vor Facebook bei der Nutzung mit 77 % an erster Stelle. Die Nutzung ist innerhalb der Altersgruppen allerdings sehr divergent. Während YouTube in allen Alterssegmenten noch ganz vorne liegt, wurde Facebook bei der jungen Generation von Instagram (78 %) und Snapchat (58 %) längst eingeholt und TikTok wird gerade bei den „Jungen“ intensiv genutzt.

Diese Intensivität zeigt sich bei der Nutzungsdauer in Stunden pro Woche – TikTok liegt in diesem Ranking mit 11,5 Stunden pro Woche bei den Nutzern an erster Stelle. Naturgemäß sind die Unterschiede auch in der Detailnutzung innerhalb der Altersgruppen immens – so liegt die Bruttonutzung der abgefragten Kanäle innerhalb der jüngsten Zielgruppe bei über 100 Stunden pro Woche!

Die Beurteilung der Werbung in den Social-Media-Kanälen fällt durchschnittlich aus – auf kumulierter Basis (Intensität, Art/Weise, Relevanz, …) orientieren sich im Grunde alle abgefragten Kanäle zur Mitte und werden weder sehr positiv/negativ empfunden. YouTube und Facebook fallen etwas aus dem Rahmen, insbesondere bei der Intensität und Länge/Größe der Werbung, die von den Probanden im Vergleich zu den anderen Plattformen als störend empfunden wird.

Generell wir die Werbung auf sozialen Medien von den Konsumenten insbesondere auch dann akzeptiert, solange die Nutzung selbst kostenfrei bleibt – fast jeder zweite Proband hat diese Einstellung zur Werbung auf sozialen Medien.

Diese österreichweite Focus-Befragung wurde Ende April 2021durchgeführt. Die maximale Schwankungsbreite liegt bei +/- 4,4%. Genauere Details und Unterschiede zwischen den einzelnen soziodemographischen Gruppen sind bei Bedarf verfügbar.