Weil Fort- und Weiterbildung zu PR und Kommunikation ein Muss ist!

In diesem Sommergespräch berichten Julia Wippersberg, APA-OTS-Geschäftsführerin und Andrea Puslednik, APA-Campus, über die Bedeutung von Fort- und Weiterbildung zu den Themen PR und Kommunikation.

APA-Campus setzt mit seinem Kursprogramm auf neue Trendthemen und bewährte Grundlagenseminare. Das Angebot der kostenlosen Produktschulungen richtet sich an Berufseinsteiger, PR-Fachleute aus Unternehmen und Agenturen sowie an Journalisten quer durch alle Ressorts und Mediengattungen. Mit dem APA-Campus Kursprogramm will man Know-how großflächig zugänglich und nutzbar machen.

Über APA-Campus vermittelt die Nachrichtenagentur ihr Wissen als führender Informationsdienstleister des Landes in den Bereichen Journalismus und PR an alle Interessierten. Themen, die außerhalb der Kernkompetenz einer Nachrichtenagentur liegen, werden durch externe Spezialisten abgedeckt. Dies gewährleistet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hochprofessionelle Topreferentinnen und Expertinnen, die in Workshops, Seminaren und Briefings ihr Know-how in den unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information weitergeben.

Aber sehen Sie selbst…