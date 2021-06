Werbung am Stephansdom Südturm neu im Portfolio von MEGABOARD

Der Wiener Stephansdom überzeugt nicht nur durch seine beeindruckende Geschichte und Architektur, sondern auch durch den zentralen Standort. Denn in unmittelbarer Nähe befinden sich die Kärntner Straße und der Graben, der täglich hunderttausende Passanten anzieht. Ab Juli 2021 können Werbetreibende diesen Premium Standort im Herzen von Wien exklusiv bei MEGABOARD buchen.



MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt über mehrere, einzigartige MEGAgerüste in Wien, die werblich genutzt werden können. Das Highlight zum neuen Standort im ersten Gemeindebezirk ist, dass die Werbefläche vergrößert wurde und die Werbebotschaft dadurch prominenter platzierbar ist. Werbetreibende setzen ihre Botschaften an diesem hochurbanen Standort auf rund 282m² impactstark in Szene.



„Mit der Vergrößerung der Werbefläche und Gewinnung des Standortes“, so MEGABOARD Head of Sales Heinz von Büren, „ist es uns gelungen, einem Premium Werbeplatz einen neuen Anstrich zu verpassen.“



Werbebotschaften am Stephansdom können ab 14 Tagen platziert werden und können rund 1,6 Millionen Kontakt-Chancen erreichen. Der Südturm am Wiener Stephansdom ist ein architektonisches Meisterwerk der damaligen Zeit und überzeugt mit seiner imposanten Erscheinung. Alle Buchungen des Standortes unterstützen zusätzlich die Sanierungsarbeiten am Gebäude, um es auch weiterhin so bestaunen zu können, wie wir es kennen.



Kampagnen-Facts:

Standort Stephansdom Südturm

Standortverfügbarkeit: ab Juli 2021