Darbo erstmals auf Gewista Out of Home

Nicht nur der sommerliche Fruchtsirup Sizilianische Zitrone ist neu in der Darbo Welt, sondern auch die erstmalige Umsetzung einer Out of Home-Kampagne über die Gewista, gemeinsam mit Demner, Merlicek & Bergmann/DMB. und Media1. Die fruchtig-farbenfrohen Sujets und Spots werden via Plakaten sowie analogen und Digitalen City Lights in einer groß angelegten nationalen Streuung im Juli ins Szene gesetzt.



City Lights, Plakate und Digitale City Lights der Gewista auf den Straßen Wiens wecken im Juli die Lust auf eine fruchtige Erfrischung und intensiven Genuss von Darbo. Das zitronengelbe Sujet lässt mit dem illustrierten Ornament von Thomas Paster, Bildern aufgeschnittener Zitronen und dem Darbo Fruchtsirup in der unverkennbaren Flasche von heißen Tagen in Italien träumen. Ganz im bekannten verträumten Stil von Darbo.



„Wir entwickeln laufend neue fruchtige Produkte“, so Klaus Darbo „die dann gemeinsam mit DMB. den Konsumenten mittels wunderschöner Bilder, die die Welt von Darbo widerspiegeln, näher gebracht werden.“



Mariusz Jan Demner von Demner, Merlicek & Bergmann/DMB zu der aktuellen Kampagne: „Erstmals setzten wir für unseren langjährigen Kunden Darbo nicht nur spektakuläre TV-Spots um, sondern eine Out Of Home Kampagne für ein neues Produkt, das ganz im Stil der bisherigen Kampagnen gestaltet ist. So bringen wir erfrischendes mediterranes Flair auf Österreichs heiße Straßen.“



„Wir freuen uns “, so Gewista CSO Andrea Groh, „Darbo als einer DER Premiummarken erstmals für eine Gewista Out of Home-Kampagne gewonnen zu haben. Darbo hat gemeinsam mit Demner, Merlicek & Bergmann/DMB werbliche Kreationen geschaffen, deren extrem hoher Wiedererkennungswert und künstlerischer Anspruch jedes Medium adeln, auf dem sie zu sehen sind.“

Credits:

Auftraggeber: Drabo

Meddiaagentur: Media1

Kreativagentur: DMB

Out of Home Mediamix/national:

Plakat/24 Bogen vom 5.7. – 18.7.2021

Digitale City Lights Mariahilferstraße, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Bregenz vom 12.7. – 25.7.2021

Analoge City Lights vom 15.7. – 21.7.2021