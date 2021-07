DHL-Whitepaper prognostiziert Boom im E-Commerce Bereich durch Millenials und Generation Y

DHL Express stellt, anlässlich der zunehmenden digitalen Transformation und mit Rückblick auf ein starkes Online-Jahr während der COVID-19-Pandemie, seine Whitepaper-Studie „The Ultimative B2B E-Commerce Guide: Tradition is out. Digital is in.“ vor. Der Guide prognostiziert für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum des weltweiten B2B E-Commerce-Marktes und zeigt neue Potentiale für alle Unternehmen.

Technikaffine Generationen prägen professionelle Kaufentscheidungsprozesse

Bis 2025 werden 80 Prozent aller B2B-Geschäfte zwischen Lieferanten und professionellen Einkäufern über digitale Kanäle erfolgen. Die Haupttreiber des weltweiten E-Commerce Wachstums sind neben der beschleunigten Digitalisierung infolge der COVID-19-Pandemie, vor allem die technikaffinen Millenials oder auch die Generation Y, die grundsätzlich ein verändertes Kaufverhalten aufweisen. Mittlerweile prägen sie mehrheitlich auch die professionellen Kaufentscheidungsprozesse in Unternehmen. Bereits heute gehen 73 Prozent aller professionellen B2B-Kaufentscheidungen auf das Konto dieser Altersgruppen. Michael Welsch, Vice President of Marketing and Sales bei DHL Express Austria, betont: „Ein guter Webshop ist nicht mehr nur für Unternehmen ein Muss, sondern ein wichtiger Bestandteil um erfolgreich am Markt zu bleiben.“

Die für die Zukunft prognostizierte Entwicklung des B2B-Sektors, zeichnet sich bereits im starken Anstieg des B2C E-Commerce der vergangenen Jahre ab. Hier konnte DHL Express, während der Hochsaisons, wie zum Beispiel zu Ostern und Weihnachten sowie an solchen Mega-Shopping-Tagen wie „Black Friday“ oder „Cyber Monday“, enorme Wachstumsraten verzeichnen. Insgesamt stiegen dadurch im vergangenen Jahr die E-Commerce Sendungsvolumen im B2C-Geschäft innerhalb des weltweiten DHL Express Netzwerks um 40 Prozent. Doch nicht nur die fortschreitende Digitalisierung und das neue Kaufverhalten jüngerer Generationen erfahren einen Wachstumsschub. DHL Express hat das Geschäftsjahr 2020 mit dem besten Ergebnis seiner über 50-jährigen Unternehmensgeschichte abgeschlossen, 2021 wird dies nochmal übertreffen.

Wachstumsschub im E-Commerce infolge der Corona-Pandemie

Mit einer Präsenz in mehr als 220 Ländern und Territorien unterstützt DHL Express Konsumenten und Unternehmen über alle Grenzen hinweg, immer miteinander in Verbindung zu bleiben. Das erfordert nicht nur, dass der Expresslogistiker rund um den Globus versorgt, sondern sich in einer der größten Gesundheitskrisen auf schnell wandelnde Handelsströme flexibel einstellt: „Diese Trends haben dazu geführt, dass immer mehr Verbraucher im Internet shoppen. Die Pandemie hat diese Entwicklung in einem bislang nicht gekannten Ausmaß beschleunigt. Parallel dazu ist auch die Anzahl der Unternehmen, die ihre Produkte auf dem globalen Markt online verkaufen, stark gestiegen. Es ist die Kombination von E-Commerce und weltweiter Logistik, die in Zeiten von COVID-19 den Schlüssel darstellt, um lokalen Lockdowns zu begegnen, die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Pandemie-Auswirkungen für viele unserer Unternehmenskunden abzumildern“, so John Pearson, CEO DHL Express.

In nur einem Jahr haben sowohl Konsumenten als auch Unternehmen erlebt, wie sich die digitale Transformation extrem beschleunigt hat. Entwicklungen, die bisher über ein Jahrzehnt andauerten, haben sich nun innerhalb weniger Monate vollzogen. Mittlerweile sind Online-Shopping und grenzüberschreitender Versand eine neue Normalität. Nicht nur B2C-Händler, sondern auch der B2B-E-Commerce-Bereich haben erkannt, dass Online-Verkaufsplattformen entscheidend für den Geschäftserfolg sind, heute und in der Zukunft. Dieser Trend zeigt sich vor allem durch die gesteigerten Nachfragen nach globalen Express-Sendungen. John Pearson betont: „DHL Express ist sehr gut aufgestellt, um alle B2B-Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen.“

Enormes Potenzial im B2B E-Commerce durch allgemeine Trends,

Millennials und Generation Y

Die Whitepaper-Studie von DHL Express identifiziert Faktoren, die sich beschleunigend auf das Wachstum des globalen B2B E-Commerce Marktes auswirken. Neben allgemeinen Trends wie Globalisierung und Digitalisierung sind die Prognosen maßgeblich auch auf die technikaffinen Generationen wie die Millennials und Generation Y zurückzuführen. Die heutigen Manager im B2C-Bereich, die mit den Erfahrungen der fortschreitenden Digitalisierungen aufgewachsen sind, stellen ähnlich hohe Erwartungen an B2B-Transaktionen. Dies führt bei Unternehmen dazu, in digitale Lösungen wie Verkaufsplattformen zu investieren, was gleichzeitig ein enormes Wachstumspotenzial bietet: „Wer von den E-Commerce-Möglichkeiten und vom neuen grenzüberschreitenden Handel profitieren will, muss sich auf dieses veränderte Kaufverhalten der technikaffinen Generationen einstellen. Wir unterstützen gerne mit einem kostenlosen Health-Check und helfen KMU‘s ihr volles Potential auszuschöpfen“, sagt Michael Welsch, Vice President of Marketing and Sales bei DHL Express Austria.

Eins steht fest, Millenials und Generation Y werden als künftige B2B-Entscheider die Digitalisierung dieser Branche und Märkte weiter vorantreiben. In diesem Sektor müssen sich nun Kundenerlebnisse stärker an den Vorteilen digitaler B2C-Erfahrungen ausrichten. „DHL Express verfügt als internationaler E-Commerce-Spezialist über das Wissen und die Fähigkeiten, Unternehmen in diesen Prozessen zu unterstützen und diesen Wandel zu vollziehen mit der Berücksichtigung aller zukünftigen Möglichkeiten.“, so Michael Welsch.



Weitere Details zu E-Commerce und zur Studie finden Sie unter: https://www.simplydhl.com/austria/ecommerce/downloads-175301W-539071J.html#downloads