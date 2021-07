MEGABOARD und Wien Energie regen AutofahrerInnen zum Umdenken an!

Wien Energie hat bewusst den hochfrequentierten Standort Praterstern für die Inszenierung des dichten E-Ladestellennetzes im Rahmen der neuen Markenkampagne gewählt. Warum? Eine hohe Anzahl Autofahrer, Öffi-Fahrer, Radfahrer und Fußgänger sind täglich am Praterstern unterwegs und die Werbebotschaft erreicht effektiv die Kernzielgruppe.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, ermöglicht Kunden deren Werbebotschaft inTop Lage zu verbreiten. Der neue Standort ist seit April Bestandteil des MEGABOARD Portfolio´s und befindet sich an der Ecke Praterstern / Lassallestraße 1.

Nicht nur der Standort zeichnet sich durch hohe Reichweite aus, sondern auch die Auswahl mehrerer Werbeflächen. Ob eine Formatsprengung über alle 3 Flächen oder eine impactstarke Botschaft auf einer Fläche geplant, ist der Kreativität des Kunden überlassen.

„Wir freuen uns, den Praterstern als neuen Standort gewonnen zu haben“, so MEGABOARD Head of Sales, Heinz von Büren, „Der neue Standort wird voraussichtlich bis Ende November verfüg- und buchbar sein. “

Wien Energie investiert bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro in den Klimaschutz in Wien. „Es war Zeit, unser konsequentes Handeln auch in unserer Marke zu verankern. Unser neuer Markenauftritt „Wer, wenn nicht wir“ unterstreicht unser Bekenntnis zu Klimaschutz und Lebensqualität in Wien“, sagt Wien Energie-Kommunikationschefin Astrid Salmhofer. Es werden Sommerangebote und ein Herbstschwerpunkt in den nächsten Wochen und Monate folgen.

Kampagnen-Facts:

Standort Praterstern/Fläche ABC zu 293, 205 und 98 Quadratmeter

Kampagnen-Laufzeit: 01.06.2021 – 01.08.2021

Standortverfügbarkeit: bis voraussichtlich Ende November 2021