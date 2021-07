„Purina BENEFUL via Gewista Out of Home am Ball“

Purina BENEFUL, bekannt für hochqualitative Tiernahrung, hat im Zuge seiner aktuellen Kampagne für Hundefutter, ein ganz besonderes „Leckerli“ für alle vierbeinigen Lieblinge und deren Halter die viel Out of Home sind. Die Gewista setzt für BENEFUL eine Sonderinszenierung an Litfaßsäulen um und bewirbt BENEFUL auch via einer wienweiten City Light-Kampagne.





„Wir zwei sind das beste Team“ ist auf 5 Litfaßsäulen in Wien, die allesamt an reichweitenstarken Standorten platziert sind, zu lesen. BENEFUL hat von der Gewista mit Plakaten affichierte Litfaßsäulen mit Hundespielbällen bekleben lassen und lädt alle Hundebesitzer ein, einen Ball für Ihren Liebling zu pflücken. Diese sympathische Out of Home-Aktion wird von einer City Light Kampagne, die in einer wienweiten Streuung zum Einsatz kommt, ergänzt.



„Bei BENEFUL steht die Beziehung zwischen Hund und Hundehalter im Mittelpunkt. Gemeinsame Erlebnisse verbinden und bringen Freude in den Alltag. Um zu zweit noch näher zusammenzuwachsen, stellen wir mit unserer aktuellen BENEFUL Kampagne jedem Team einen gratis Ball zur Verfügung. Durch die aufmerksamkeitsstarken Litfaßsäulen werden nicht nur die gebrandeten Bälle in Szene gesetzt, sondern auch die Sortenvielfalt von BENEFUL kommuniziert. Dadurch gelingt es uns, BENEFUL Trockenfutter als die perfekte Kombination aus ausgewogener Ernährung und großartigem Geschmack zu positionieren“, so Birgit Zeiper, Junior Brand Manager Purina BENEFUL.





„Wir sind besonders erfreut“, so Denise Waringer, Senior Client Service Manager bei UM PanMedia, „gemeinsam mit unserem Kunden Purina BENEFUL und Gewista diese kreativ verspielte Aktion im Zuge der diesjährigen Kampagne umsetzen zu dürfen. Purina BENEFUL spricht nicht nur Zweibeiner, sondern auch ihre Vierbeiner durch die gratis abnehmbaren Hundebälle an. Neben einer klassischen Citylight- und Digitalkampagne schaffen wir eine zusätzlich charmante und starke Kampagnenbotschaft. Aber wer wird wohl schneller beim Schnappen der Bälle sein? Hund oder Hundebesitzer?“



„Gewista Out of Home ist tailor-made“, so Gewista CSO Andrea Groh. „Ungeachtet um welches Out of Home-Medium oder Budget es sich handelt“, so Groh weiter, „können wir individualisierte Sonderwerbeformen dafür kreieren. Im Falle von BENEFUL, eine sympathische passive Samplingaktion von Hundespielbällen, die an klassischen Plakat-Litfaßsäulen angebracht sind. Die Einladung via Werbeträger, sich ein mehrwertiges Give-Away für seinen Vierbeiner abzuholen, emotionalisiert und ermöglicht eine nachhaltige Kunden-Markenbindung. Die Aktion, ergänzt durch eine City Light-Kampagne, rundet diesen feinen Out of Home- Mediamix reichweitenstärkend ab.“

Credits:

Auftraggeber: Nestlé Purina Petcare

Meddiaagentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH

Kreativagentur: Division 4 communication GmbH

Out of Home Mediamix/national:

5 Litfaßsäulen / 24 Bogen in Wien mit Sampling von Hundespielbällen: 30.06-.13.07. 2021

City Lights in Wien: 01.07-14.07 2021