Smarketer stellt „YouTube Ads Marketing Guide“ vor

Warum Videowerbung bei YouTube ein wichtiger Bestandteil im Online-Marketing-Mix für Unternehmen ist

YouTube eignet sich branchenübergreifend als reichweitenstarker und zielgruppengerechter Werbekanal

Der „YouTube Ads Marketing Guide“ fasst die wichtigsten Key Facts zu Videowerbung zusammen und unterstützt Entscheider in der Gestaltung

Das 60-seitige E-Book für Einsteiger und Werbeprofils kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden

YouTube ist die größte Online-Videoplattform der Welt – und zugleich eine der meistgenutzten Suchmaschinen. Über alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten hinweg garantiert die Plattform optimale Reichweite und zielgruppenadäquate Werbung. Unternehmen aller Branchen und Größen, sowohl im B2C-Bereich aus auch im B2B, können von diesen Chancen auf mehr Aufmerksamkeit und daraus resultierendem zusätzlichen Umsatz profitieren.

Die hochqualifizierten Google-Ads-Spezialisten von Smarketer haben jetzt als größte reine Google-Ads-Agentur in der DACH-Region den YouTube Ads Performance Guide vorgelegt, ein umfassendes E-Book, das sich an Fach- und Führungskräfte und Marketingverantwortliche in Unternehmen richtet. Der Marktführer in Google Ads erläutert darin, welche Rolle Videowerbung in einem zeitgemäßen Marketing-Mix spielen kann und fasst die wichtigsten Zahlen und Daten zu Reichweite und Werbewirkung für Einsteiger und Werbeprofis zusammen. Außerdem erfahren Entscheider, wie sich über YouTube auf allen Ebenen des Marketing-Funnels der Weg vom Produktinteresse bis hin zum Kaufabschluss durch Bewegtbild-Content unterstützen lässt. Dabei wird erklärt, wie sich Nutzer nach demografischen Merkmalen oder als (Custom) Affinity Audiences erreichen lassen und warum an der Fokussierung auf mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet kein Weg mehr vorbeiführt.

Im Verlauf zeigt der YouTube Ads Performance Guide auf, welche Werbeformate YouTube konkret bietet, auf welche Marketingziele diese jeweils optimal einzahlen und wie sich hierdurch Awareness und Interaktion mit dem Kunden schaffen lassen. Anhand konkreter Best-Practice-Beispiele erfahren Unternehmensvertreter, wie Produktvideos, Erklärvideos und Angebotsfilme einen Uplift fürs eigene Marketing bringen und die Conversion nachhaltig verbessern.

„Ein Video sollte, egal für welche Branche ein Unternehmen wirbt, eine in sich stimmige Geschichte erzählen und durchgängig, also bis hin zur Landing-Page, konsistent sein“, erklärt Maik Lehmann, Head of Product bei Smarketer. „Dabei erleichtern schnelle Schnitte zwischen den Szenen das Storytelling und halten den Spannungsbogen oben.“ Wichtig sei es vor allem, den Zuschauer in den ersten fünf Sekunden, also vor der Skip-Möglichkeit, bereits einzufangen und am Schluss im Rahmen eines Call to Action ein konkretes Angebot zu machen.

Das deutschsprachige 60-seitige E-Book kann im PDF-Format kostenlos über die Smarketer-Landingpage (https://www.smarketer.de/youtube-ebook) heruntergeladen werden.