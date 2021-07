Tips feiert das 35 Jahr Jubiläum mit besonderer Jubiläumsausgabe

Seit 35 Jahren mit total regionaler Berichterstattung ganz nah bei den Lesern

In 35 Jahren hat Tips es mit Regionalausgaben in ganz Oberösterreich und dem Mostviertel geschafft, den Standard für regionale Informationen neu zu setzen, und feiert dieses Jahr das 35. Jubiläum. Als einzige regionale Wochenzeitung, die sich in OÖ-Besitz befindet, punktet Tips konstant mit dem Motto „total.regional“ und ist seit über 10 Jahren die klare Nummer 1 in Oberösterreich.**

„Wir feiern heuer 35 Jahre Tips. Als Teil des Jubiläumsjahres erscheint diese Woche unsere ganz besondere Jubiläumsausgabe mit einer speziell kreierten Titelseite des Künstlers Christian Ludwig Attersee“, freut sich Tips-Chefredakteur und Geschäftsführer Josef Gruber.

Bei den zahlreichen Gastbeiträgen schrieben prominente Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport über ein beeindruckendes Ereignis in den letzten Jahrzehnten. Bundespräsident Alexander van der Bellen erzählt von seinen Kindheitserinnerungen in Oberösterreich, illustriert mit einem alten Foto, das ihn mit seiner Mutter Alma und Hund Rolf am Attersee zeigt. Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky blickt zurück ins Jahr 1986, als sie sich mit Bruder Pauli ins Land der erfundenen Lebewesen begab. Tischtennisstar Liu Jia schreibt in ihrem Beitrag „Wechsel ins Sissi-Märchenland“ von ihrer Flucht aus China. Österreichs wohl berühmteste Astrologin, Gerda Rogers, beeindruckte der Videodreh mit der Band „Alle Achtung“ für den Sommerhit „Marie“, in dem sie als astrologische Ratgeberin in Sachen Liebe eine Schlüsselrolle spielt.

„Unsere gelebte und ehrliche Regionalität wird sowohl von Lesern als auch von Kunden besonders geschätzt. Unsere Redakteure und REgioPORTER sind in der Region bestens vernetzt –das zeichnet uns aus. Sie kennen ihre Gemeinden wie ihre eigenen Westentaschen, gehen rasch und direkt Nachrichten auf den Grund und profitieren von Informationen aus erster Hand. Um dies zu gewährleisten, haben wir 16 Geschäftsstellen in unserem Erscheinungsgebiet Oberösterreich und im Mostviertel. Wir sind und bleiben die meistgelesene* Zeitung in Oberösterreich und konnten unsere Stärke auch in Niederösterreich mit 240.000* Lesern in unserem Verteilungsgebiet NÖ-West behaupten, was einer Reichweite von 16,7 %* projiziert auf gesamt NÖ entspricht“ betont Tips-Geschäftsführer und Chefredakteur Josef Gruber.

*Quelle: ARGE Media Analysen MA 20: Feldarbeit Durchführung GFK Austria, IFES, 01.01.2020-31.12.2020. Ungewichtete Fälle: 2.132 in OÖ, 2.305 in NÖ, max. Schwankungsbreite +/-2,1 %.

**Quelle: ARGE Media Analysen/Regioprint