Zweiter TT eSport Cup war ein voller Erfolg

Der eSport Cup der Tiroler Tageszeitung ist das größte eSport Turnier Westösterreichs. Vergangenen Samstag fand er seinen Höhepunkt in einem Hybrid Event im Innsbrucker Sillpark. Teilnehmer, Sponsoren und Zuschauer freuen sich schon auf die dritte Ausgabe.

Hier ein kurzer Überblick!

Ein Fixpunkt für ambitionierte FIFA-Gamer ist der mittlerweile zum zweiten Mal ausgetragene „TT eSport Cup powered by AK Tirol“. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Partner Wacker Gaming konzipiert und umgesetzt. Mit sensationellen 650 Anmeldungen startete das Turnier im Frühjahr, am vergangenen Samstag kämpften die 32 Besten um den Turniertitel. Dank Lockerung der Corona-Vorschriften konnte das Finale als Hybrid-Event im Innsbrucker Sillpark stattfinden, mit begeisterten Fans, Zuschauern und Sponsoren vor Ort. Dabei ging die gemischte Veranstaltungsform voll auf, wie TT-Marketingleiter Norbert Adlassnigg erklärt: „Trotz der Corona-Situation haben wir in den vergangenen Wochen durchgehend online spielen können. Dass wir im Finale live vor Ort mitfiebern konnten, freut uns sehr und motiviert uns, hybrid beim eSport auch künftig einzubauen.“

Überraschungssieger und Beat the Wacker-Pros

Pokal und € 1.500 Preisgeld gingen übrigens nicht an die in der Szene bekannten eSportler und Finalisten Sercan Kara, Fabio Özelt und Julian Kreuzberg. Der 18-jährige Newcomer Niklas Rank konnte die Trophäen einheimsen. Ein besonderes Highlight des Events war auch der Besuch von drei FIFA-Profis des FC Wacker Innsbruck, die in der Gaming-Area Platz nahmen und gegen die anwesenden Zuschauer antraten.

Sponsoren begeistert von den jungen Talenten

Die Sponsoren des TT eSport Cup, AK Tirol und Raiffeisenclub, zeigten sich einmal mehr begeistert. „Wenn man sich eSports auf der professionellen Ebene anschaut, dann gehören da Disziplin, technisches Verständnis und natürlich auch soziale Fähigkeiten dazu. Das sind alles Dinge, die man im Berufsleben auch braucht. Deshalb unterstützen wir als Arbeiterkammer Tirol diese Turnierserie“, schwärmt AK Tirol Vizepräsident Klaus Rainer vom TT eSport Cup. Auch Tanja Knoll, Geschäftsführerin des Raiffeisenclubs Tirol, zieht eine positive Bilanz: „Der TT eSport Cup ist einfach ein richtig lässiges Turnier. Junge Menschen bekommen eine Bühne und können zeigen, was sie draufhaben. Wir sind sehr froh, dass wir dabei sein dürfen. E-Sport ist eine Zukunftssportart, die wir unterstützen möchten.“