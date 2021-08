Almdudler und Gewista inszenieren erstmals 360° Customer-Journey-Kampagne

Das Außenwerbe Unternehmen Gewista ist Österreichs Nummer 1 im OOH und startet mit ihrer neuen Unit „Shopping Center Advertising“ eine 360° Kundenansprache in eine neue Ära der digitalen Außenwerbung. Almdudler setzt als First Mover auf dieses innovative und ganzheitliche Konzept und bietet seiner Zielgruppe im Rahmen der „Almdudler Wanderlust“ Kampagne ein bis dato einzigartiges Customer-Journey-Erlebnis im Out Of Home-Bereich.





Jetzt haben Werbetreibende in den beiden größten Shopping-Centern Österreichs, dem Donau Zentrum und der Shopping City Süd (SCS), die Möglichkeit, Ihre Marke mittels neuer Digitaler City Lights von Gewista an höchst frequentierten Standorten zur Zielgruppenansprache unmittelbar am POS impactstark in Szene zu setzen. Das Donau Zentrum ist die klare Nr. 1 in Wien und die SCS gilt als die größte Shoppingdestination österreichweit. Jährlich besuchen ca. 44 Mio. Shoppingwillige diese beiden Premium Center der Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe.



Zusätzlich zu den Digitalen City Lights runden Promotion und Sampling-Aktionen an ausgewählten Standorten der Einkaufzentren sowie die dazugehörigen Werbeträger rund um die Anreise in diese größten Shopping Center, bestehend aus ausgewählten Plakaten, City Lights, Rolling Boards und Großflächen, das erfolgreiche Customer-Journey-Erlebnis ab.

Die Möglichkeit der ganzheitlichen Zielgruppenansprache schon bei der Anreise und unmittelbar vor dem Store deckt alle Touchpoints des Kunden mit der Marke effizient ab und wirkt sich dadurch positiv auf Markenimage und Kaufentscheidung aus.



Wie so eine Out of Home-Kundenreise perfekt umgesetzt wird, zeigt Almdudler als First-Mover im Rahmen seiner aktuellen Kampagne: Mit einer reichweitenstarken und verkaufsfördernden 360° Kampagne zum Thema „Wanderlust“ lädt Österreichs beliebteste und innovative Alpenkräuterlimonade Almdudler dazu ein, gemeinsam mit Familie, Freunden und Gleichgesinnten den Sommer und die wunderbare Bergwelt zu genießen. Beworben wird die Aktion sowohl im Donau Zentrum als auch in der SCS anhand von zwei digitalen Almdudler Spots im Rahmen einer 60-sekündigen Exklusivbuchung auf den Digitalen City Light Flächen inklusive Promotion- und Sampling Aktivitäten in beiden Einkaufzentren. Zudem wird die begehrte Zielgruppe bereits auf ihrem Weg in das Donau Zentrum bzw. die SCS durch reichweitenstarke Werbeträger rund um diese Center, bestehend aus City Lights, Rolling Boards, Plakatflächen und Megaboards, werblich abgeholt und begleitet. Als Kampagnen Highlight fungiert zudem eine aufmerksamkeitsstarke Brand Area in der hochfrequentierten U-Bahn-Station Stephansplatz, die ebenfalls von einer erfrischenden Almdudler Sampling-Aktion komplementiert wird.



Mit unserer Promotionkampagne „Wanderlust“ machen wir Lust auf die wunderschöne Bergwelt und das gemeinsame Wandervergnügen mit erfrischendem Almdudler. Wir sind stolz darauf, als First Mover dieses innovative Konzept umzusetzen und unseren Kunden ein neues Customer-Journey Erlebnis zu bieten. So bringen wir aufmerksamkeitsstarke Abwechslung an den Point of Sale und sorgen gleichzeitig für umsatzstarke Impulse im Handel“ erklärt Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter bei Almdudler.



„Wir freuen uns sehr“, so Gewista CSO Andrea Groh, „mit Almdudler einen traditionellen und zugleich innovativen Partner als First Mover für unser neues 360° Customer Journey Konzept gewonnen zu haben. Almdudler schöpft das gesamte werbliche Potenzial von Shopping Center Advertising voll aus und zeigt eindrucksvoll, wie ein kombinierter Einsatz unserer Werbeträger dazu beitragen kann, die Zielgruppe entlang ihrer mobilen Customer-Journey effizient zu erreichen – und zwar vom Anreiseweg bis direkt in den Store.“