So klingt es, wenn aus 500 MusikerInnen die größte Band Österreichs wird

radio 88.6 hat 500 MusikerInnen auf der Donauinsel versammelt, um gemeinsam das Lied „Steh auf, wenn du am Boden bist“ von den Toten Hosen zu performen. Kann das funktionieren? Und wie! Vom Ergebnis kann sich ab sofort jede/r selbst überzeugen, denn das Video dazu wurde nun veröffentlicht. In der Zwischenzeit ist das nächste „88.6 Rock-Together“ für 2022 bereits in Planung.

Von der 8jährigen Schlagzeugerin bis zum über 60jährigen Gitarristen: So viele MusikerInnen an einem Platz versammelt wie noch nie zuvor in Österreich, um gemeinsam ein Lied zu spielen. Das ist die Idee hinter dem „88.6 Rock-Together“. Einen Nachmittag lang wurde gemeinsam geprobt und schließlich die Performance aufgenommen. Nun wurde das Ergebnis live im Radio präsentiert und das Video dazu veröffentlicht – Gänsehautmomente garantiert!

Hier kommen Sie zum Video:

„Diese Aktion zeigt einmal mehr, welche großartigen MusikerInnen es in Österreich gibt und was für ein unvergesslicher Moment dabei herauskommt, wenn die sich zu etwas Großem zusammenschließen. Gerade für sie sind es so herausfordernde Zeiten und umso mehr konnten wir damit ein Zeichen für den Zusammenhalt und das gemeinsame Wiederaufleben setzen“, zeigt sich Initiatorin Niki Fuchs, Head of Marketing & Digital bei radio 88.6, begeistert.

Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal

Der Zusammenhalt stand das ganze Projekt über im Mittelpunkt. So war es die 88.6-Community, die entschied, welcher Song es werden sollte, und auch zahlreiche Locationvorschläge einbrachte. Am Ende bot das Pro Event Team für Wien keinen geringeren Platz als die Donauinsel für das Ereignis an, wo schon viele internationale Größen aufgetreten sind und gleichzeitig die größte Sicherheit für das Event gewährleistet werden konnte. Vor Ort unterstützten sich die MusikerInnen gegenseitig beim Aufbau, jammten gemeinsam und stießen am Ende auf das einmalige Erlebnis an. Überglücklich zeigten sich dabei nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern auch 88.6-Geschäftsführer Ralph Meier-Tanos: „Die MusikerInnen konnten hier endlich wieder ihre Leidenschaft ausleben und Teil von etwas Großem sein. Ich freue mich schon auf das nächste Rock-Together 2022.“