Wie digital sind Österreichs KMUs?

Welche Veränderungen das Corona-Jahr in Punkto Digitalisierung mit sich gebracht hat

Wie hat sich die Digitalisierung in Unternehmen während der Corona-Krise verändert und wie sehr wird diese befürwortet? Welche Herausforderungen bringt sie mit sich, welche Möglichkeiten bietet sie? Diese Fragen hat das Online Marktforschungsinstitut Marketagent zusammen mit der special interest Plattform www.MedienManager.at an Marketingentscheider*innen und Geschäftsführer*innen in heimischen Klein- und Mittelunternehmen gestellt, die in Entscheidungen im Bereich Digitalisierung in ihrem Unternehmen eingebunden sind. Ergebnis: Die Corona-Krise hat – wenig überraschend – viele dazu gebracht, sich vermehrt mit dem Thema zu beschäftigen und zwar nachhaltig: So wollen die meisten der Digitalisierung auch nach der Krise mehr Raum geben.