ALL YOU CAN DRIVE

PORSCHE MEDIA & CREATIVE VERLEIHT MIT #ALLYOUCANDRIVE KAMPAGNE MARKEN AUS DEM VOLKSWAGEN KONZERN MAXIMALE AUFMERKSAMKEIT

Von 17.9. – 30.9.2021 finden bei allen teilnehmenden Händlern, die Produkte aus dem Volkswagen Konzern vertreiben, die #allyoucandrive Testtage statt. Porsche Media & Creative ist es mit dieser wirkungsstarken und einzigartigen Kampagne gelungen, unter der Klammer #allyoucandrive durch eine abgestimmte Kreation und eine akkordierte Mediaplanung maximale Aufmerksamkeit zu generieren. Analog zu „all you can eat“-Angeboten werden die Testtage in den Händlerbetrieben und das große Fahrzeug-Angebot, das von reinen E-Modellen über Hybrid bis hin zu klassischen Benzin- und Diesel-Modellen reicht, beworben.

Österreichweit läuft die Kampagne als Außen-Werbung an Dominanz-Standorten mit 16 und 24 Bogen Plakaten. Die Radio Spots wurden jeweils 5fach unter Berücksichtigung der Marken-Identitäten der Marken Volkswagen, AUDI, SEAT, ŠKODA und CUPRA in einzelnen Blöcken eingebucht. Die nationale Kampagne wird online durch großflächige Sitebars und Interstitals abgerundet. Für das breite Händlernetz wurden über Porsche Media & Creative individualisierte Print-Sujets sowie unterschiedliches POS-Material zur Verfügung gestellt. Kampagnen Start ist der 28.8..

Das Radio Konzept hat Erler & Partner im Auftrag von PMC umgesetzt. Matthias Erler, GF Erler & Partner: „Es war uns eine Freude, die Radio Spots für die #allyoucandrive Kampagne zu kreieren und zu produzieren. Der Satz ‚Manche Dinge musst du einfach spüren, um zu wissen, was du lange fühlen willst‘ schafft markenübergreifend eine gemeinsame Bühne, die durch die Markensprecher und die abgestimmte Musik individuell bespielt wird. So konnten wir gleichermaßen die Verbundenheit, als auch die Alleinstellung der Markenidentitäten schärfen.

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der PMC und allen fünf Marken – und wünschen allen eine erfolgreiche Kampagne mit vielen Probefahrten.“

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Es freut mich sehr, dass mein Team mit dieser Kampagne beweisen konnte, welche Kraft in einem akkordierten Auftritt der Marken aus dem Volkswagen Konzern liegt. Unter dem Dach #allyoucandrive wurden aber auch die CI Vorgaben der einzelnen Marken im Sinne eines einheitlichen Auftritts berücksichtigt.“

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.