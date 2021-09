Content Day 2021

Wissen zum Mitnehmen, ob live oder remote

Der ContentDay ging bereits zum siebten Mal über die Bühne. Bei der exklusiven Fachkonferenz im IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg wurde 350 Besuchern ein spannendes Programm mit 20 hochkarätigen Speakern geboten.

Hybridkonzept mit Erfolg: live und remote Wissen sammeln

Die Konferenz widmete sich einem ungemein breiten Spektrum der Content-Marketing-Szene. 20 Speaker kamen zu Wort und teilten ihr Wissen in insgesamt 17 Sessions, Deep Dive Tracks und Workshops. Das Besondere in diesem Jahr: Erstmals war eine Teilnahme live und remote möglich.

„Flexibilität und Vielfalt waren in diesem Jahr unsere Devise“, so Ines Eschbacher, Geschäftsführerin von punkt & komma und Initiatorin des ContentDays. „2021 war es uns ein besonderes Bedürfnis, eine spannende und sichere Veranstaltung abzuhalten. Gemäß unserem Motto ‚Wissen zum Mitnehmen‘ konnten die Teilnehmer aus einem Potpourri an Know-how schöpfen – ob vor Ort oder von zu Hause aus.“

Philipp Maderthaner: Keynote-Speaker mit Drive

Gestartet wurde auch in diesem Jahr mit dem Breakfast-Club. Im Anschluss begrüßten Ines Eschbacher und Jürgen Hofer (Manstein Verlag) die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Keynote-Speaker Philipp Maderthaner eröffnete die Slot-Reihe mit dem Thema „Menschen begeistern & bewegen im digitalen Zeitalter“. Er lieferte wertvolle Tipps für Unternehmen, um beim Gegenüber Begeisterung auszulösen – nicht das Produkt stehe im Mittelpunkt, sondern Emotion und Begeisterung.

Content-Themen mit Tiefgang

Der Vormittag war gespickt mit Themen wie „Digitales Zeitalter und Zukunft Content-Marketing“, während am Nachmittag – live und remote – reizvolle Schwerpunkte am Programm standen.

Auf der Live Stage tauchte man ab in die Welt von Tik Tok, YouTube, Facebook, Instagram & Co und warf einen Blick auf die Customer Experience als essenzielles Tool.

Die Remote Stage widmete sich den Themen Podcast, Personal Branding, Content für Personenmarken sowie sinnvollen Content-Marketing-Werkzeugen.

In den Deep-dive-Tracks wurde fachliches Wissen praktisch umgesetzt. Ob Webtext-, Podcast- oder Social-Media-Content – hier fand jeder eine Antwort auf noch so individuelle Fragen.

Durch die breite Themenstreuung und das hybride Veranstaltungskonzept ist es gelungen, eine Konferenz auf die Beine zu stellen, die wertvolle Inputs liefert und Wissen greifbar macht. Und so wurde man auch 2021 dem ContentDay-Credo mehr als gerecht: Hier gibt’s Wissen zum Mitnehmen.