DMVÖ & Datanauts sorgen für Data Science Aufbruchstimmung

Über die Datanauts

Mit der Expert Group Datanauts des DMVÖ wurde eine Vernetzungs-, Wissens- und Informationsplattform geschaffen, um sich für ein gemeinsames Verständnis von Data Science, noch mehr zukunftsorientierte Ausbildungen und eine Data-Strategie für Österreich einzusetzen. Neben regelmäßig stattfindenden Expert*innen- Talks und Workshops werden auch Events für Unternehmen und Wissenschaft angeboten. Weitere Informationen zu den Datanauts unter www.datanauts.at

Über den DMVÖ

Der DMVÖ fördert jede Art von personalisierter Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsumenten individueller und nützlicher macht – und die Unternehmen erlaubt, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Seine Mitglieder teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Dazu bietet der DMVÖ unterschiedlichste Formen von agiler Projektarbeit, Informations- und Veranstaltungsreihen. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsumenten in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at