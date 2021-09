FMP Talk #43: „Diversity Media – Zielgruppen abseits des Mainstreams”

Was müssen Medien tun um die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und wie kann Diversität zur neuen Normalität werden?

Minderheiten als Zielruppen, Vielfalt & Wirkung medialer Inhalte, Diversity Media

Die Vielfalt an Menschen die gemeinsam eine Gesellschaft bilden ist groß und vor allem divers. Klassische Medien richten sich bis heute noch nicht an die Gesamtheit, sondern hauptsächlich an einen Teil der möglichen Zielgruppe. Wir fragen wie Medien gestrickt sein müssen um Diversität zur neuen Realität werden zu lassen?

Neue digitale Medien bieten Zielgruppen abseits des Mainstreams bereits eine Plattform und Raum für Sichtbarkeit und Repräsentation. Wie fühlen sich allerdings verschiedene diverse Communities in klassischen Medien vertreten und wie wirkt sich das auf Ihre Mediennutzung aus? Wie inklusiv ist Diversität in journalistischer Berichterstattung und welche Rolle spielt dieses Kriterium im Konsum von Inhalten?

Medienstudien und -analysen sind für Werbetreibende und Medienschaffende wichtiger denn je. Es ist eine Herausforderung das breite Spektrum an Zielgruppen in der Marktforschung wirkungsvoll zu erheben und für Werbetreibende greifbar zu machen. Schließlich soll sich jeder und jede KonsumentIn im Hinblick auf die jeweilige Lebenswirklichkeit angesprochen fühlen“. Nichtsdestotrotz gibt es bereits spannende Herangehensweisen mediale Inhalte einem breiterem Zielpublikum zugänglich zu machen (u. a. via Spracherkennung das Werbemittel anpassen, Ethno-Marketing …)

Im TALK „Diversity Media“ diskutieren wir mit unseren Podiums-Gästen und dem Forum wie wir in Medien Diversität bereits leben, aber auch welche Lücken es in der Mediennutzung für Zielgruppen abseits des Mainstreams noch zu schließen gibt.

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch unserer Panel-Teilnehmer, sowie auf einen Impulsvortrag von Eva Zeglovits.

Weitere Podiumsteilnehmer werden sein:

Dodo Roscic

ORF Programmentwicklung

Danjin Saletovic

MAGENTA, VP Channel & Process Management

Julian Wiehl

Vangardist Magazin, Herausgeber & CEO

Am Dienstag, 28. September 2021 von 17:00 bis 18:15 Uhr

EINSTIEG: FMP TALK #43

Für die Teilnahme am FMP webTALK steigen Sie bitte kurz vor 17.00 ein, für die Teilnahme benötigen Sie die MICROSOFT TEAMS-App oder melden Sie sich über MICROSOFT Edge an.