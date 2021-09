INITIMISSIMI & WOMAN gewinnen „Wirtschaft hilft“ – Award

Die wirkungsvollsten Spendenprojekte der heimischen Wirtschaft wurden ausgezeichnet. Mit der Aktion „Geborgenheit schenken“ gelang es INTIMISSIMI und WOMAN, Frauen zu unterstützen und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Am 07.09. hat der Dachverband von Österreichs Spendenorganisationen, die Aktion „Wirtschaft hilft!“, ihre Awards an Österreichs gesellschaftlich engagierteste Unternehmen verliehen. Diese renommierte Auszeichnung prämiert jährlich die wirkungsvollsten und nachhaltigsten Spendenprojekte zugunsten des Gemeinwohls. Heuer setzte sich bei der Expertenjury in der Kategorie Großunternehmen die Bekleidungsfirma INTIMISSIMI in Kooperation mit dem Frauenmagazin WOMAN durch. In der Kategorie KMU überzeugte die Influencerin Karin Teigl (Constantly K). Der in Kooperation mit dem Sozialministerium vergebene Award für Corporate Volunteering ging an die oberösterreichische Werbeagentur stroblbinder für ihr langjähriges Engagement.

Geborgenheit schenken: Die gemeinsame Initiative von INTIMISSIMI, WOMAN und der CARITAS

Die Corona-Krise hat viele Menschen vor Herausforderungen gestellt. Frauen waren besonders stark von Jobverlust, Teilzeit-Arbeit oder dem Anstieg häuslicher Gewalt betroffen. Der italienische Unterwäschehersteller INTIMISSIMI und Österreichs führende Frauenmedienmarke WOMAN wollten diesen Frauen zusammen mit der Caritas etwas Gutes tun. In einer gemeinsamen Initiative verteilten die beiden Unternehmen Weihnachtspakete mit hochwertigen Pyjamas an alle Bewohnerinnen der Caritas-Frauen- und Mutter-Kind-Häuser der Erzdiözese Wien.

„Mit der Aktion „Geborgenheit schenken“ war es uns ein gemeinsames Anliegen, Frauen zu unterstützen und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen“, betonen Sabrina Mitterbauer, PR & Communication Manager bei INTIMISSIMI Österreich, und Siglinde Purrer, Managing Director beim WOMAN-Magazin.

Grund genug für die Aktion „Wirtschaft hilft!“-Jury, dieses ganzheitliche Spendenprojekt mit dem diesjährigen Award in der Kategorie Großunternehmen zu prämieren, wie Barbara Brenn-Struckhof, Projektleiterin der Aktion „Wirtschaft hilft!“ unterstreicht: „Das wegweisende Engagement von INTIMISSIMI und WOMAN stach heraus, da dadurch nicht nur unmittelbare Unterstützung geleistet, sondern die Öffentlichkeit zugleich darauf aufmerksam gemacht wurde, wie sehr sich Unterwäsche auf das Wohlbefinden auswirkt – keine Selbstverständlichkeit für alle Mitglieder unserer Gesellschaft!“