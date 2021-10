Marc Cain startet internationale Kampagne

Mit einer groß angelegten Kampagne setzt das deutsche Modelabel Marc Cain erstmals auf Gewista-Außenwerbung in Wien. Die Herbstkollektion wird auf Rolling Boards, City Lights und Digital Screens zu sehen sein. Das Highlight bildet die Brand Area in der hoch frequentierten U-Bahn-Station Stephansplatz. Dort ist die Marke mit großflächigen Sujets und digitalem Bewegtbild präsent.

Die erstmalige Kooperation mit Gewista in Wien ist Teil einer internationalen Kampagne des Modelabels. Das Unternehmen hat sein Budget für Außenwerbung verdoppelt und investiert weiter in den Ausbau der Markenbekanntheit mit einer großen Out of Home Reichweiten-Kampagne in Österreich, Deutschland und Schweiz. Diese wird im September in frequenzstarken Städten ausgespielt.



Karin Schrank, Director Marketing bei Marc Cain über die Herbstkampagne: „Um unsere Markenbekanntheit national und international weiter auszubauen, haben wir das Budget unserer Out of Home Reichweiten-Kampagne in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Neben frequenzstarken deutschen Großstädten haben wir dieses Mal auch Wien und Zürich als Standorte ausgewählt. Die stimmungsvollen Herbst-Motive lehnen sich an den Look der Print- sowie Online-Anzeigen an und bieten so einen hohen Wiedererkennungswert. Ein besonderes Highlight ist unsere Brand Area in der U-Bahn-Station Stephansplatz, die mit plakatierten Wänden und Kampagnenvideos die leuchtende Farbwelt unserer aktuellen Herbst-Winter-2021-Kollektionen präsentiert.“



Andra Groh, Chief Sales Officer bei Gewista, freut sich über den Neukunden: „Wir sind stolz, das Modelabel Marc Cain auf unseren Flächen präsentieren zu dürfen. Als Out of Home-Marktführer in Österreich können wir einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Brand-Awareness leisten und so die Bekanntheit von Marc Cain auch hierzulande weiter steigern. Die Verdoppelung des Out of Home-Budgets von Marc Cain ist ein wesentlicher Indikator dafür, welches Vertrauen das Unternehmen in diese Werbeform und auch in die Möglichkeiten unserer Werbeflächen hat.“