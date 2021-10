OÖNachrichten Digital Days 2021

Zwei Tage, 17 Vorträge und hunderte Teilnehmer im Herzen von Linz

Die Sehnsucht war groß, die Freude umso größer: Im Vorjahr mussten Digitalaffine wegen der Corona-Pandemie noch vor ihren Bildschirmen ausharren, um den Vorträgen der heimischen Experten der Digitalszene zu lauschen.

Am 15. und 16. September fand die vierte Auflage der Digital Days der OÖNachrichten und ihrer Partner wieder im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien statt – und die Rückmeldungen des Publikums waren eindeutig.

„Ich bin Stammgast bei dieser Veranstaltung. Für mich ist deshalb klar, dass ich auch heuer dabei sein muss. Dafür habe ich extra meinen Urlaub unterbrochen“, sagte Alois Lachinger, Leiter des Marketingteams bei Backaldrin. Aus den vergangenen Jahren nahm Lachinger bereits positive Erfahrungen mit: „Das war immer sehr spannend und auch überraschend.“ Dass das analoge Treffen mit Branchenkennern wieder gegenüber der digitalen Welt in den Vordergrund rückte, freute den Experten besonders. „Es tut gut, wieder unter Leuten zu sein und sich auszutauschen.“

Die Palette an Inhalten bei den diesjährigen Digital Days war breit gefächert. An zwei Tagen gaben 19 Expertinnen und Experten Einblicke in die Welt der Digitalisierung: Sie referierten unter anderem über Streaming, Corporate Podcasts, Kommunikation in den sozialen Medien, die Zukunft des Handels und der Banken sowie darüber, wie Scale-Ups gemeinsam mit großen Unternehmen erfolgreich wachsen können – denn Wachstum zu steuern ist eine Kunst für sich.

Gesprochen wurde über Themen wie First-Party Data-Driven Marketing sowie über Lösungsansätze, um von den Third-Party Cookies wegzukommen.

Welche „Dos and Don’ts“ es bei der Erstellung von Landingpages zu beachten gibt und warum eine „Trial and Error“ Philosophie in Unternehmen gelebt werden sollte, wurde ebenso diskutiert wie die Transformation und Innovation von Geschäftsmodellen und deren Auswirkungen auf die unternehmerische Landschaft.

Last but noch least gab es Einblicke in den Social-Media-Kanal TikTok, die Funktionsweise und Gründe, warum dieser auch Teil der digitalen Content-Strategie von Unternehmen sein sollte.

Impressionen von den Digital Days 2021 finden Sie in dieser Bildergalerie:

