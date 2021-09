PMC Mediencocktail Mooncity Vienna

Porsche Media & Creative lud zum Mediencocktail und exklusivem Preview der neuen Mooncity Vienna

Nachdem die neue Mooncity bei einem Preview Event der geladenen Presse präsentiert wurde, folgte am Dienstag, den 24.9. ein Event der Porsche Media & Creative. Die Agentur bedankte sich mit dieser Veranstaltung bei Projektbeteiligten, Partnern und Medienpartnern. Die Sportwagenmarke Porsche präsentierte sich im Geschäftslokal in der Wiener Kärntnerstrasse 26 mit dem aktuellen Taycan Cross Turismo und der wegweisenden vollelektrischen Rennstudie Porsche Mission R (wurde erstmals auf der diesjährigen IAA gezeigt).

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Was alle Projekt Beteiligten bei der Umsetzung der neuen Mooncity in der Kärntnerstrasse 26 innerhalb von nur fünf Wochen umgesetzt haben, war eine wirklich beeindruckende Leistung. Wir sind davon überzeugt, dass das neue Konzept der Mooncity der richtige Weg ist, um das wichtige Thema E-Mobilität in die Köpfe der Menschen zu bringen. Im Rahmen unseres kleinen Medienevents bedanken wir uns bei allen Projektbeteiligten so wie unserem breiten Medien Netzwerk für die laufende Unterstützung.“

Beim Event gesichtet wurden unter anderem: Josef Almer (Goldbach Austria), Alexander Bankel (Pubbles Film), Oliver Böhm (ORF Enterprise), Astrid Butz (WSK Bank), Andre Eckert (autoscout 24), Gernot Fischer (heute), Thomas Frauenschuh (Epamedia), Florian Freithofer (RMA), Thomas Goiser (DMS), Andrea Groh (GEWISTA), Thomas Grojer (Mediaprint), Christopher Haberlehner (ORF Enterprise), Parisa Hamidi-Grübl (derstandard.at), Max Hafele (Oberösterreichische Nachrichten), Florian Helbich (kronehit), Michaela Heumann (dwb), Michael Himmer, Jürgen Hofer (horizont), Harald Hornachek (Mediaprint), Ricarda Huber (oe24), Thomas Hutterer (RedBull Medihouse), Matthias Hübsch (B2m Baumanagement), Andreas Janzek (Kleinezeitung), Joanna Jarosz (Servus TV), Christian Lengauer (Weekend), Peter Lammerhuber (Brightscope), Julia Loibner (Pro7Sat1PULS4ATV), Andreas Martin (PMC), Richard Mauerlechner (weekend), Ekaterina Mucha (extradienst), Christian Pesau (IV), Wolfgang Pernkopf (Goldbach), Helmut Pointnter (pointnerarchitekten), Eva Pölzl (ORF), Hermann Prax (Porsche Holding Salzburg), Anna Chiara Schreyer (Diego5), Andreas und Johannes Rath (Lobmeyer), Gerhard Riedler (Wiener Bezirkszeitung), Ronny Rockenbauer (Pubbles Film), Ralph Six (VGN), Birgit und Karl Schwaninger (Updent), Eva Schütz (exxpress), Franz Solta (Gewista), Theresa Sternbach (Gewista), Peter Strutz (Pro7Sat1PULS4ATV), Karim Taga (Ad Little), Tanja Tanczer (Colliers), Heinz Past, Gerhard Valeskini (Mediaprint), Raphaela und Ralph Vallon (Vallon PR), Marcus Zinn (Epamedia), Christian Zsovinecz (leadersnet)

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.