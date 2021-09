Porsche Media & Creative verantwortet Auftritt von Porsche Austria der Wiener Elektro Tage am Hof

Zum ersten Mal fanden von 23. bis 25. September 2021 am Wiener Hof im 1. Wiener Gemeindebezirk die „Wiener Elektro-Tage powered by MOONCITY VIENNA“ statt. Dabei präsentieren die Volkswagen Konzernmarken (VW, Audi, ŠKODA, SEAT, Porsche und Volkswagen Nutzfahrzeuge) ihre aktuellen Elektro-Highlights und MOON Power zeigt die neuesten Innovationen im Bereich Ladeinfrastruktur. Perfekt ergänzt werden die Elektro-Tage in der Bundeshauptstadt vom carsharing-Konzept der Porsche Bank „share too“, das nachhaltige und flexible Mobilität auf Zeit bietet.

Ronny Rockenbauer, Geschäftsführer Pubbles Film und Veranstalter der Wiener Elektrotage: „Als Veranstalter braucht man grundsätzlich eine gute Idee und ein Thema, das die Menschen bewegt. Dazu eine starke und publikumswirksame Location und natürlich die richtigen Partner. Bei den ‚Wiener Elektro Tagen‘ haben wir mit der PMC einen Sparring Partner an Board, der aus unserem durchdachten und feinen Event im Herzen Wiens einen absoluten ‚place to be‘ macht. Alle Marken der Porsche Holding Salzburg inklusive dem Mobilitätsanbieter sharetoo, MOON, Ducati und der Porsche Bank sprichwörtlich unter einem 750 m2 großen Dach zu versammeln, um die Menschen zu begeistern, ist unglaublich und war in dieser Form noch nie da. Zusätzlich dazu noch Probefahrten mit den begehrenswerten E-Autos direkt vom Hof weg möglich zu machen, ist fast ein Wunder, zeigt aber, wie fokussiert und zielorientiert die komplette Mannschaft rund um Andreas Martin arbeitet. Da ist es nur logisch, dass auch bedeutende Marken wie Wien Energie, Verbund, www.godrive.at, weekend, Forstinger, Phönix oder auch ABB die Gunst der Stunde nutzen, um ihre elektrifizierenden Produkte im Rahmen der ‚Wiener Elektro Tage‘ Interessierten zu zeigen. „

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Mit den Wiener Elektro Tagen konnte die Porsche Media & Creative erneut das breite Spektrum der Agentur im Bereich Kreation, Media und Event Dienstleistung unter Beweis stellen. Unser Dank gilt auch Pubbles Film und Ronny Rockenbauer für die gelungene Umsetzung des Gesamtkonzeptes.“

Event: Wiener Elektro Tage – www.wiener-elektrotage.at

Mediengattungen: Out of Home, Print, Online

Zeitraum: 23.-25.9.2021

Auftraggeber: Volkswagen Österreich, AUDI Österreich, SEAT Österreich, ŠKODA Österreich, CUPRA Österreich

Agentur Kreation & Event Marketing /Media / Porsche Media & Creative GmbH (PMC): Andreas Martin, Lara Fruhstorfer

PMC Kreation: Ilse Vogl, Christina Bubendorfer

PMC Media: Oskar Huber, Sonja Toplak

PMC Producing: Bianca Stahl

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.