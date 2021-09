RTLplus heißt jetzt RTLup

RTLplus ist in Österreich auf einem unglaublichen Erfolgskurs. Im 1. HJ hatte der Spartensender den größten Marktanteils-Zuwachs unter den Sendern der RTL Deutschland. Im Rahmen der umfassenden und plattformübergreifenden Bündelung der Kräfte unter der Marke RTL erhält der erfolgreiche Ableger nun einen neuen Namen: RTLup. Mit dem Renaming, welches ab heute dem 15.9. on air umgesetzt wird, erstrahlt der Sender im Markenkosmos RTL im neuen, aber zugleich vertrauten Licht.



„RTLplus hat eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Der Sender ist erste Anlaufstelle für die besten Inhalte von RTL, die Zuschauer:innen gerne noch einmal wiedersehen würden. Zugleich haben wir das Programm-Portfolio des Senders systematisch ausgebaut und mit den Genres Schlager sowie True Crime neue Erfolge erzielt. Unter dem neuen Namen RTLup bauen wir diesen Genremix konsequent weiter aus, investieren in neue Eigenproduktionen im Bereich Emotainment sowie in das Thema Gesundheit“, erläutert Oliver Schablitzki, Leiter des Bereichs Multichannel bei RTL Deutschland.



Die im September startende Gesundheitsshow „Wie geht es Dir?“ ist dabei für die skizzierte Strategie von zentraler Bedeutung. In der neuen Show will Moderatorin Katja Burkard gemeinsam mit Expert:innen all die Fragen und Themen beantworten helfen, die Millionen Menschen rund um die Themen Gesundheit und Vorsorge bewegen – kompetent und verantwortungsvoll. Lag der Fokus des Senders bisher vor allem auf Unterhaltung, wird „Wie geht es Dir?“ auch den Bereich Service für RTLup erschließen und das Angebot damit vielfältiger machen.



Neben NITRO ergänzt RTLup als linearer Sender die bestehenden Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland ideal und bedient effizient das Zuschauersegment der 18- bis 59-Jährigen mit der Kernzielgruppe der Frauen über 40 Jahre.



Die bereits im Frühjahr angekündigte Umbenennung des Senders ist ein konsequenter Schritt vor dem Hintergrund, die Marke RTL als führende europäische Unterhaltungsmarke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitektur zu harmonisieren. Noch in diesem Jahr wird das SVoD-Angebot TVNOW unter dem Namen RTL+ neu positioniert.

Über IP Österreich:

IP Österreich ist ein führender crossmedialer Reichweitenvermarkter und bedient mit seinem gattungsübergreifenden Portfolio die steigende Nachfrage nach Multichannel Vermarktungsangeboten am österreichischen Markt. Das Angebot der IP Österreich beinhaltet neben TV – linear und non linear, Addressable TV, Connected TV, Digital-Out-Of-Home, Influencer Marketing auch ein hochwertiges Online Portfolio mit Display und Video sowie den digitalen Produkten der Mediengruppe RTL sowie Gruner & Jahr. Nähere Infos siehe auf www.ip.at