TV-Werbung. Der Super-Werbe-Booster ist auch für KMU leistbar.

Zu TV-Werbung gibt es unter KMU ein weit verbreitetes Vorurteil: Werben in TV ist nur was für die Großen. Aber dieses Dogma gehört nun schon lange der Vergangenheit an. TV-Werbung bietet zweifellos die höchste Reichweite, die man sich durch Werbemaßnahmen verursachen kann und ist auch für KMU zur leistbaren Werbe-Option geworden.

Till Luschert, seines Zeichens Experte für TV-Werbung, erzählt im Interview mit Otto Koller warum TV-Werbung eine wichtige Option ist und wie man als unerfahrener Werbetreibender an dieses Thema herangeht.