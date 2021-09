Wiener Städtische setzt als First Mover auf einen klimaneutralen Mediaplan

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist in den Zielen heimischer Unternehmen längst verankert. Die Wiener Städtische geht nun einen Schritt weiter und setzt neben Klimaschutzinitiativen jetzt auch auf CO2-neutrale Media-Aktivitäten: Im Rahmen des „Project Admosfy“ gleicht das österreichische Versicherungsunternehmen den Kohlendioxid-Verbrauch aller Werbekampagnen aus. Abgewickelt wird das Vorhaben gemeinsam mit Admosfy-Initiator [m]STUDIO und deren Klimaschutzpartner myclimate.

„Seit unserer Gründung vor fast 200 Jahren leben wir Werte wie soziales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Das ‚Project Admosfy‘ ist für uns eine neue und innovative Möglichkeit, unserer Umwelt etwas zurückzugeben, ohne unsere Werbeziele einzuschränken“, erklärt Sabine Toifl, Leiterin des Bereichs Werbung und Sponsoring bei der Wiener Städtischen Versicherung. Der CO2-Fußabdruck der gesamten Werbeaktivitäten wird unter anderem über das Pionier-Klimaschutzprogramm am Bodensee kompensiert. „Mit dem CO2-Ausgleich unserer Werbekampagnen heben wir unsere CSR-Strategie auf einen neuen Level. Als First Mover in Österreich wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und viele weitere Betriebe inspirieren, nachhaltige Werte überall im Unternehmen zu verankern – angefangen bei Transportwegen bis hin zur Onlinewerbung“, hebt Toifl hervor.

Engagement für heimische Ackerböden in der Bodenseeregion

Von analog bis digital, ob TV, Kino, Out-of-Home (OOH), Print oder Radio: Die Wiener Städtische Versicherung ermittelte im Rahmen des Project Admosfy mit [m]STUDIO und myclimate den CO2-Fußabdruck ihres Mediavorhabens. Der Vorreiter unter Österreichs Unternehmen wählte aus einer Vielzahl an GoldStandard-zertifizierten Klimaschutzprojekten jenes, das am besten zu den eigenen Nachhaltigkeitszielen passt: „Wir unterstützen unter anderem aktiv das Klimaschutzprogramm am Bodensee und können auf diese Weise unsere Media-Aktivitäten kompensieren“, so Toifl. Das Pionier-Klimaschutzprogramm speichert Kohlenstoff in Ackerböden und hilft Bio-Bauern, humusaufbauende Maßnahmen umzusetzen. Es trägt so zu einer klimafreundlichen und ernährungssicheren Landwirtschaft bei.

360° Nachhaltigkeitsstrategie

Der heimische Versicherer stützt sich auf eine Nachhaltigkeitsstrategie, die etwa innovative Dienstleistungen, nachhaltige Versicherungs- und Anlegerprodukte oder die Partnerschaft bei Umweltinitiativen umfasst. Besonders hervor sticht etwa die neue Fondspolizze „ECO SELECT INVEST”: Damit verbindet die Wiener Städtische Versicherung attraktive Ertragschancen mit nachhaltiger Veranlagung – die nachhaltige Fondspolizze ist zudem mit dem österreichischen Umweltzeichen prämiert.

Zertifizierte Klimaschutzprojekte als CO2-Ausgleich

„Es gibt immer mehr Bereiche in unserem Leben, in denen wir im Sinne der Umwelt etwas tun können. Mit dem ‚Project Admosfy‘ können wir als große Agenturgruppe gemeinsam mit unseren Kunden die Werbebranche nachhaltiger gestalten und somit einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und unsere Gesellschaft leisten – ganz nach dem Motto ‚Make advertising work better for people‘“, so Martin Distl, Managing Direktor [m]STUDIO. Der Admosfy-Prozess analysiert kundenindividuelle Mediapläne. Je nach Mediagattungen- und Formaten berechnet das Tool die verbrauchten Ressourcen und rundet die zu kompensierende Menge in CO2-Tonnen auf. Der Kunde wählt schließlich aus einem großen Portfolio an Kompensationsprojekten der Non-Profit-Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland gGmbH eine Option zur Kompensation. [m]STUDIO und myclimate übernehmen die Abwicklung und den Nachweis der Kompensation.