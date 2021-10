CCA-Venus 2021: Lust auf eine echte Bühne

Die CCA-Venus wird jährlich vom Creativ Club Austria für herausragende kreative Exzellenz verliehen. Unter dem Motto „Lust auf echte Ideen“ suchte das Sprachrohr der österreichischen Kreativwirtschaft nach relevanten, originellen sowie wegweisend umgesetzten Ideen, die Menschen bewegen. Aus über 1.000 Einreichungen prämierten rund 150 Juroren unter der Leitung der elfköpfigen, weiblichen Jury-Spitze 172 Gewinner-Arbeiten. Nach pandemiebedingter Veranstaltungspause im letzten Jahr wurden die Preisträger der CCA-Veneres heuer wieder auf einer echten Bühne vor den Vorhang geholt. Rund 700 Werber und Kreative nahmen an der restlos ausverkauften Leistungsschau kreativer Bestleistungen in den Wiener Werkshallen teil.

„Nach dem vergangenen Jahr ist es uns das Comeback der realen CCA-Venus-Awardshow ein besonderes Anliegen gewesen. Die ausgezeichneten Arbeiten haben Vorbildwirkung für die heimische Kreativindustrie, die gesehen und gemeinsam gefeiert werden müssen“, kommentiert Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien). „Meilenstein und Benchmark: Die CCA-Venus ist das Symbol für kreative Bestleistung, die Maßstäbe setzt. Für manche Preisträgerinnen und Preisträger ist es die erste Statuette, andere haben einmal mehr kreative Exzellenz bewiesen. Das Gefühl etwas erreicht zu haben, muss angemessen in Szene gesetzt werden. Echte Ideen, verdienen ein echtes Fest“, ergänzt Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Werber und Kreative feiern Erfolge

Auf Einladung des Creativ Club Austria wurden in den Wiener Werkshallen unter anderem gesichtet: Josef Almer (Goldbach), David Bogner (papabogner), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Kaitlyn Chung (Accenture), Robert Dassel (AANDRS), Marcello Demner (DMB.), Martin Distl ([m]STUDIO), Kathrin Feher (ORF-Enterprise), Georg Feichtinger (Dodo), Goran Golik (go&try), Stefanie Golla (Accenture), Yvonne Haider-Lenz (Vöslauer), Andrea Hess (Dor Film), Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Bank), Harald Knoll (Stargate Group), Rudi Kobza (Kobza and the Hungry Eyes – KTHE) und Yasmina Kobza (Blitzlicht, ORF III), Maja Kölich (Erste Bank), Sebastian Larrosa-Lombardi (PPM Film), Wolfgang Mader (Mader Atelier), Katharina Maun (Dodo), Thomas Mayer (PPM Film), Lisa Novak (McDonald’s), Eva Oberdorfer (We Make Stories), Matthias Papst (Kaiserschnitt Film), Melanie Pfaffstaller (Mel P Filmproductions), Arno Reisenbüchler (AANDRS), Karl Royer (Stoff Agentur), Leo und Charlie Scheichenost (HFA-Studio), Magda Schlegel (Vöslauer), Tanja Sourek (Magenta), Mario Stadler (Erste Bank), Marcus Standfest (Wiener Werkshallen), Doris Steiner (Ketchum Publico), Roman Steiner (AANDRS), Thomas Tatzl (DDB Wien), Alistair Thompson (DMB.), Markus Alexander Trybus (go&try), Saskia Wallner (Ketchum Publico), Yudi Warsosumarto (Peach), Bernd Wilfinger (Stoff Agentur) sowie Judith Zingerle (Der Standard).

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb. Der Creativ Club Austria bietet seinen über 230 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Andreas Spielvogel (DDB Wien) und als Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzingerinne. Weitere Informationen auf http://www.creativclub.at.