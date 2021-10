SEO Webinar #5

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #5 geht es um die Bedeutung der ausgehenden Links auf Webseiten für Besucher und Google

Oftmals wird davon gesprochen, dass von einer Webseite ausgehende Links schlecht für die eigenen Suchmaschinenpositionen seien. Dadurch gingen Besucher verloren und bei Suchmaschinen wird die Power der eigenen Webseite auf andere übertragen. Warum es dennoch sinnvoll sein kann auf Mitbewerber zu verlinken und weitere wertvolle Tipps gibt es in dieser Webinarreihe.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.